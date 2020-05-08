Новый созыв депутатов Госсобрания Республики Алтай впервые отчитался доходах

Депутаты Госсобрания Республики Алтай VII созыва в первый раз отчитались о своих доходах за минувший год. Впрочем, многие народные избранники занимают кресла в парламенте далеко не первый год, и для них эта процедура уже не в новинку. Общие доходы парламентариев и членов их семей не дотянули даже до 100 млн рублей – всего 82,9 млн рублей, что в три раза меньше, чем аналогичный показатель у их коллег из Алтайского края.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Госсобрания, по итогам 2019 года самым богатым народным избранником стал единоросс Юрий Суртаев, который заработал 8,2 млн рублей. Второй показатель у независимого депутата Сергея Мазалова, который отчитался о 6,7 млн рублей годового дохода. Замыкает тройку «богачей» единоросс Григорий Пильтин с годовым заработком в размере 4,8 млн рублей. Если говорить о тройке самых «бедных» народных избранников, то ее возглавляет единоросс Айдар Мызин: он задекларировал всего 69,9 тысяч рублей дохода. Второе место занимает независимый депутат Сергей Кухтуеков с доходом в 174,5 тысячи рублей. Замыкает тройку Ержанат Бегенов из фракции ЕР: его доход составляет всего 278,6 тысяч рублей. При этом нельзя не отметить интерес депутата к земле: он арендует около 250 участков.

Отдельно стоит отметить лидеров фракций. Предводитель группы независимых депутатов за год заработал 979 тысяч рублей, единственный «жириновец» в парламенте Дмитрий Софронов задекларировал доход в 442 тысячи рублей. Столь же одинокий эсер Александр Груздев заработал за 2019 год 336,3 тысячи рублей. Лидер коммунистов Виктор Ромашкин задекларировал доход в 1,7 млн рублей. Руководитель единороссов Владислав Рябченко указал в графе доходов только 1 млн рублей. Заметим, что Ромашкин и Рябченко возглавляют комитеты по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению и по экологии и природопользованию соответственно. Довольно любопытно, что оба они, получая зарплату в парламенте, имеют разные доходы.

Такая же ситуация наблюдается и среди руководства других комитетов. Председатель комитета по аграрной политике Рустам Байдалаков зарабатывает всего 403,7 тысяч рублей в год. Глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Артур Кохоев задекларировал 688,3 тысячи рублей. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева сообщила о годовом доходе в размере 1 млн рублей, руководитель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский указал заработки в размере 648,9 тысяч рублей. Глава комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ Наталья Екеева в год зарабатывает 1,9 млн рублей – самый высокий показатель среди председателей комитетов. Заметим, что председатели комитетов в Алтайском Заксобрании, работающие на освобожденной основе, получают от 4,1 млн рублей до 4,7 млн рублей в год (от 340 тысяч рублей в месяц) – в среднем это в два с лишним раза больше, чем у Екеевой и в десять раз выше зарплаты Байдалакова.

Председатель Госсобрания Владимир Тюлентин задекларировал доход в размере 2,5 млн рублей. Его заместитель Герман Чепкин отчитался только об 1,8 млн заработанных за год рублей. В этом случае также не лишним будет указать на огромную пропасть между зарплатами руководства АКЗС и Госсобрания РА. Например, спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко получает в год 4,5 млн рублей – почти вдвое больше, чем его коллега из республики. Заместитель Романенко Сергей Серов получает 3,9 млн рублей, что также более чем вдвое превосходит заработки Чепкина.