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Jonathan Ernst/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/793/13062793/2020-04-23T002838Z_611818262_RC20AG9R1V8S_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-36170.jpg" alt="Трамп: США вступают в фазу «перехода к величию»" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вступает в фазу «перехода к величию». Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что следующий год в истории США будет «грандиозным», поскольку ожидается рост спроса.

Глава Белого дома подчеркнул, что «переход к величию» связан с изменениями в экономической сфере страны.

«Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию», — добавил Трамп.

Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет «очень интересные цифры», а четвертый, в свою очередь, станет «очень хорошим или даже лучше».

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