Трамп: США вступают в фазу «перехода к величию»

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Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вступает в фазу «перехода к величию». Об этом пишет РИА «Новости».
Он отметил, что следующий год в истории США будет «грандиозным», поскольку ожидается рост спроса.
Глава Белого дома подчеркнул, что «переход к величию» связан с изменениями в экономической сфере страны.
«Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию», — добавил Трамп.
Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет «очень интересные цифры», а четвертый, в свою очередь, станет «очень хорошим или даже лучше».
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