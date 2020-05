Почему гомосексуализм исключили из ряда психиатрических заболеваний?

Пишу простым языком, буду использовать устаревшие термины. Уважаемые коллеги — психологи, психотерапевты и психиатры — эта статья не для вас, а для неспециалистов.

Современное название некоторой части понятия гомосексуализм — эгодистоническая половая ориентация — не отражает всех видов гомосексуализма и является компромиссным термином. «Эгодистоническая половая ориентация» и сейчас находится в последней версии международной классификации болезней 10 пересмотра в разделе «Психиатрия», подразделе «Расстройства личности».Термин «Расстройства личности» нужно понимать как современную замену термину «Психопатия». Смысл термина эгодистонический состоит в следующем. Если человеку некомфортно (эгодистоническое состояние), то он может обратиться к врачу-психиатру-сексопатологу за лечением, если же человека все устраивает (эгосинтонное состояние) законодательно ему разрешено жить без лечения.

Самое главное, что хотелось бы донести — что гомосексуалисты не маньяки, у них есть способность испытывать эмоции, ненавидеть их недопустимо. Нормализация сексуальных отклонений нужна психопатам для постепенной подмены системы нравственных ценностей у населения и, возможно, пропаганды ограничения рождаемости.

Первое, что нужно понять про психиатрию вообще. Психиатрия это очень сложная наука о болезнях головного мозга, протекающих на микроуровне. Изучает не только острые психозы. Психиатрия в целом изучает биологические предпосылки патологии восприятия (например, галлюцинации), патологии мышления и эмоций, а также патологию влечений.

Влечений много видов. Расстройства влечений агрессивного спектра показывают часто в фильмах — это маньяки, типа Теда Банди (серийный убийца в США, насильник, некрофил, психопат, на счету которого более 100 жертв — прим.ред). Есть пироманы (которые все поджигают). И есть расстройства влечения сексуального. К ним относится гомосексуализм (эгодистоническая половая ориентация), скотоложство, педофилия, мазохизм, садизм, фетишизм, трансвестизм, некрофилия, эксгибиционизм и прочее.

Теперь поясняю почему гомосексуализм болезнь неоднородная. Гомосексуализм похож на высокую температуру. Видно, что болезнь, а что там за причина — должен разбираться доктор. Так вот причин гомосексуализма можно разбить на 5 групп. 4 из них — для общества неопасны, а 5-я и есть тот Троянский конь, при мысли о котором — мороз по коже. Обо всем по порядку.

Первая и самая большая группа гомосексуалистов — это жертвы телевизионной пропаганды, поставившие себе патологический условный рефлекс в подростковом возрасте. Эту беду можно вылечить у врача-психиатра-сексопатолога (загасить патологический рефлекс и сформировать нормальный гетеро — рефлекс).

Вторая группа — это жертвы групповых изнасилований и инцестов в детском возрасте (лечится, как психотравма, глушится патологический условный рефлекс, вырабатывается нормальный рефлекс — это тоже лечится у психиатра-сексопатолога). Третья группа — это больные шизофренией и больные маниакально депрессивным психозом. Кто учил психиатрию знает, что шизофрения часто начинается с сексуальной распущенности. Вы таких видели — скачут нагишом на Красной площади или бегают в одних ботфортах по Сокольникам. Таким больным надо давать нейролептики, чтобы остановить развитие дефекта личности в той фазе, где они обратились к психиатру. Иначе они становятся совсем неадекватными. Без лечения лица из этой группы могут стать инвалидами по психическим заболеваниям.

Четвертую группу практически никто не видел — потому как это единицы, но для порядка надо упомянуть про них ( это лица с эндокринной и хромосомной патологией).

Пятая группа — это и есть настоящая опасность. Те, кто продумывал все эту пропаганду за «свободу личности в постели» и «борьбу за обиженных» — имели целью воспользоваться неграмотностью людей и спрятать именно эту группу под маской всех остальных групп. Это настоящая беда и зло — чистые психопаты. Чистая психопатия — это устаревший термин, но он точно отражает суть проблемы. Чтобы понять весь ужас того, на что они способны, узнайте кто такие сироты Дюплесси.

Объясняю в чем беда. Это самый опасный вид психопатологии. Причина биологическая и неисправимая. Представьте высокообразованного интеллектуала, биологически неспособного испытывать ни одно нравственное чувство — ни сострадание, ни сопереживание, ни сочувствие, ни доверие, ни честность, совесть или мораль. И вы поймете, что под прикрытием безобидных четырех групп гомосексуалистов (в общем для общества незначимых) идет настоящая беда, ужас которой понимают только те, кто учил психиатрию лет 25- 40 назад.

Современные учебники не содержат знаний о чистых психопатах.

Без этих знаний и умения их отличать под маской нормальности все психологические науки являются бесполезными, как кастрюлька без донышка или ножик без лезвия.

Тот кто просчитывал эту манипуляцию сознанием, знал, что делает. Этого Троянского коня создал очень изощренный и безнравственный разум. Цель его — сделать так, чтобы нравственные люди своими руками и незаметно для себя приняли ценности психопатов как норму.

Если хотите почитать на тему подробнее — советую «Маску нормальности» Клексли, «Гомосексуальность и общество» Кочаряна, и конечно «Лишенные совести. Пугающий мир психопатов» Хаэра.

Очень часто задают вопрос, —

Поскольку аргументы, что он всегда был в списке психических заболеваний, в разделе «психиатрия», подразделе «половые нарушения и извращения» не убеждают и сейчас часть гомосексуализма под названием эгодистоническая половая ориентация присутствует в МКБ10 в разделе Психиатрия — объясняю принцип разграничения нормы и патологии.

Надо обращать внимание на стимул или ситуацию, которые являются пусковыми факторами сексуального возбуждения.

Многие интеллигентные люди думают, что там есть любовь, что гомосексуалисты — просто люди, не похожие на остальных, не принятые обществом и испытывающие трудности в поиске партнера.

Надо понимать, что при психопатологии факторы сексуального возбуждения не такие как в норме, они нездоровые.

Так, при при мазохизме — это боль и унижение, при садизме — власть и жестокость, при фетишизме фактором возбуждения может быть запах предмета, одежда, звуки. Основной фактор возбуждения при гомосексуальных контактах — власть и подчинение. Именно поэтому есть разделение на активных и пассивных (занимающих позицию власти и соответственно подчинения). Нормальные люди испытывают дискомфорт от власти над другим человеком, или от подчинения. Здоровое влечение основывается на чувственности.

Придумать нормализацию гомосексуализма и нуждаться в нормализации сексопатологии в разных странах могли только психопаты. Дело в том, что внутренний мир психопатов — это культ секса, основанного на власти, подчинении, унижении; культ жестокости и культ денег для власти над другими людьми[3].

Нормальным людям не нужна власть над психикой других людей. Не будет нормальный человек думать о том, как манипуляциями поработить других людей и заставить их делать что-либо. Нормальные (в смысле нравственные, а не в смысле «не сумасшедшие») люди занимаются своей жизнью и стараются мирно сосуществовать друг с другом.

Мысль назвать гомосексуальный контакт любовью могла прийти в голову только психопату. Потому только психопаты могут использовать подмену понятий и называть связь, основанную на факторе «подчинение, унижение и власть» любовью. Слово любовь для нравственных людей священно, услышав его, они отступают.

Поскольку автор не определяет социальную группу «лоббистов признания гомосексуализма за норму», уместно вспомнить о книге «Определенный народ: американские евреи и их жизнь сегодня» Чарльза Зильберманна, который свидетельствует, что: «…евреи находятся в безопасности лишь в таком обществе, которое представлено большим количеством разнообразных отношений и поведений, так же, как разнообразие религиозных и этнических групп. Например, неодобрение гомосексуализма ведет к тому, что большинство американских евреев поддерживают «права геев»» [Silberman, C.E.A Certain people: American Jews and Their Lives Today. New York: Summit Books, 1985] — прим. ред.