Долой электронные пропуска! Реакции соцсетей

При оглашении стратегии борьбы с коронавирусом федеральным центром было заявлено, что в вопросе введения ограничительных мер у регионов есть достаточно широкие полномочия, и местные власти должны выбирать методы борьбы, подходящие именно для их региона. Власти воспользовались этой возможностью сполна, не стал исключением и Южный федеральный округ, где наравне с некими общими базовыми методами ограничений каждый регион применял и свои собственные способы борьбы с пандемией.

Краснодарский край

Эта область стала одной из первых в России, где был введен карантин. Жителям края было запрещено покидать свои дома без острой необходимости. «Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная», — заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. Транзитному транспорту было запрещено заезжать в населенные пункты. Изначально ограничения вводились на срок до 5 апреля, но губернатор сразу предупредил, что в зависимости от ситуации действие карантина может быть продолжено.

С 3 апреля на территории края ввели запрет на передвижение на автомобилях без спецпропусков. Властями были учреждены три вида разрешений: пропуска синего цвета разрешали транзитный проезд по области с объездом населенного пункта, красный пропуск позволял двигаться по территории всего края, а зеленый (в Краснодаре черно-желтый) разрешает передвижение только внутри указанного населенного пункта. Пропуска выдавались только по запросу руководителей предприятий. Заявки принимались в электронном виде, однако, сами пропуска высылались на электронную почту предприятия, которое должно было самостоятельно их распечатать.5 апреля Кондратьев заявил, что у региона нет другого выхода, «кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля». В этот же день в крае были отменены транзитные синие пропуска.

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12 апреля было объявлено об очередном продлении карантина, на этот раз — до 18 апреля. Было введено и некоторое послабление: гражданам разрешили перемещаться на личных автомобилях в так называемое «беспропускное окно». В промежуток с 10 до 16 часов жителям края можно пользоваться автомобилями даже при отсутствии пропуска. При этом губернатор подчеркнул, что эта мера распространяется только на «владельцев автомобилей и тех, кто будет с ними перемещаться». Кроме того, власти региона разрешили совершать прогулки с детьми вдоль многоквартирных домов, однако детские площадки в регионе будут оставаться закрытыми.

В дальнейшем пропускной режим в крае несколько раз продлевался, и в настоящее время он действует до 12 мая. На совещании 30 апреля губернатор отметил, что карантин порождает множество проблем, «но другого пути у нас нет». Он попросил у жителей края поддержки и понимания и призвал их оставаться дома.Соцсети встретили эту новость с неодобрением:

Однако, региональные власти рассчитывают не только на сознательность жителей. С 29 апреля в регионе система «Безопасный город» перешла в тестовый режим выявления нарушителей карантина. Пресс-служба краевой администрации заявила, что только за первый день это позволило обнаружить 504 тысячи автомобилей, которые без пропуска перемещались вне свободного окна. Власти пообещали, что уже с 30 апреля нарушения будут фиксироваться и передаваться на рассмотрение ГИБДД. На первый раз водителю будет выписываться предупреждение, а за повторное нарушение — штраф.

Пользователи соцсетей откликнулись на эту информацию весьма скептично:

Особая ситуация сложилась в третьем по величине городе региона — Новороссийске. Там 27 апреля было объявлено о введении цифровых пропусков с QR-кодами для перемещения по городу. Для их получения необходимо оставить заявку на специальном сайте или в мобильном приложении. Она должна включать в себя ФИО жителя города, его паспортные данные, адрес проживания, подробный маршрут следования, цель поездки и время ее начала. Срок действия пропуска составляет 90 минут, за сутки один человек может получить не больше двух таких пропусков.

Глава города Игорь Дяченко разместил информацию об открытии сервиса в своем аккаунте в Instagram. Жители города не замедлили высказать свое негодование в комментариях к записи:

Астраханская область

Однако Новороссийск не стал первопроходцем в вопросе введения электронных пропусков в Южном федеральном округе. В Астраханской области пропускной режим ввели еще 31 марта, а начиная с 13 апреля у жителей области появилась возможность оформить электронные пропуска. Для получения разрешения на перемещение астраханцы должны указать свои персональные данные, дату рождения (при этом система не даст оформить пропуск людям старше 65 лет), адрес выхода и адрес назначения, причину выхода (из предложенного списка), дату и время путешествия. В отличие от Новороссийска, паспортные данные указывать не требуется. Оформить пропуск на день подачи заявления нельзя — для выбора доступны только следующие два дня. Время выхода также ограничено — пропуск может начать действовать не раньше 7 утра и заканчивается не позже 9 вечера, а его продолжительность составляет не больше 5 часов.

Уже в первый день введения системы в действие, жители области жаловались, что она работает нестабильно. Редкие счастливчики получали разрешение практически мгновенно, но большинство пользователей в комментариях жаловались на многочисленные проблемы при попытках оформления пропусков.

Кто-то и вовсе рассказал, что получил пропуск с недействительным QR-кодом:

Претензию к работе сервиса высказывали и специалисты. Одной из главных проблем сервиса они назвали возможность простым перебором получить сведения обо всех поданных заявках.

Однако, несмотря на все проблемы, жителям области пришлось пользоваться сервисом, и 21 апреля министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Андрей Сашин рассказал, что жители области подали 215 тысяч заявок, из которых 95% были одобрены.

Некоторые жители области попытались через суд опротестовать действия администрации. 16 апреля Астраханский областной суд отказал в удовлетворении иска. Но видимо заявитель решил обжаловать это решение в следующей инстанции, потому что губернатор 23 апреля в интервью заявил: «У нас некоторые умники пытаются опротестовать пропускную систему. Ну, хорошо. Если суд обяжет нас отменить пропуска, все будут сидеть дома — нет пропусков, нет и передвижения».

В конце апреля депутаты областной и Государственной думы на своих страницах в соцсетях выступили с обращением к губернатору разрешить людям посещать свои дачные участки. Депутаты резонно заметили, что, во-первых, непонятно, как поездка на личном автомобиле на свою дачу может нарушить режим самоизоляции, а во-вторых, что в этом году дачный урожай может стать особенно серьезным подспорьем для людей в условиях ухудшившейся экономической ситуации. «К сожалению, губернатор пока не слышит людей. Очень надеемся, что услышит», — отметил на своей странице депутат Думы Астраханской области от ЛДПР Петр Кириллов.

Волгоградская область

Видимо, вдохновившись опытом южных соседей, ввести систему электронных пропусков для поездок по частным целям решили и власти Волгоградской области. В регионе уже несколько недель действовала система выдачи бумажных пропусков от предприятий, имеющих право на продолжение работы, а в случае выхода из дома по личным целям гражданам требовалось заполнить и иметь при себе уведомление о целях выхода. 23 апреля губернатор региона Андрей Бочаров дал поручение к 27 апреля подготовить для оперативного штаба проект введения на территории области электронных пропусков. Однако это известие встретило резкую критику со стороны жителей области.

Они возмущались как в комментариях и высказываниях для СМИ, так и в социальных сетях.

По всей видимости, такое бурное неприятие общественностью электронных пропусков впечатлило региональную власть. 27 апреля на ежедневном брифинге замгубернатора Анна Писемская заявила, что на ближайшие дни введение системы цифровых пропусков не запланировано. Однако она отметила, что «при ухудшении ситуации возможно ужесточение мер, в том числе пропускного цифрового режим». Писемская попросила жителей области проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции, в этом случае и введения дополнительных ограничений не понадобится.

Стоит отметить интересную ситуацию, произошедшую в Волгоградской области в городе Калач-на-Дону. 30 апреля власти города приняли решение о полном запрете въезда в населенный пункт. Этот запрет должен был продлиться до 11 мая. Однако уже на следующий день, 1 мая, на сайте администрации города появился указ мэра Дениса Сарычева об отмене ограничения. Причина досрочной отмены запрета в публикации не раскрывалась.

Ростовская область

В Ростовской области — так же, как и в соседних регионах — 31 марта был введен режим самоизоляции. Для обеспечения деятельности критически важных предприятий их руководству была предоставлена возможность выдавать справки, разрешающие перемещения для их сотрудников. В дополнение к этим мерам 19 апреля губернатор региона Василий Голубев вводит специальные пропуска для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону. Ограничение вступало в силу с 23 апреля, бланки для разрешений необходимо было получать представителю организации, чья деятельность не была приостановлена, в районных администрациях города. Несмотря на то, что на выдачу пропусков обещали приглашать строго по записи на определенное время, у пунктов выдачи бланков разрешений скопились огромные очереди. По сообщениям СМИ, многие жители города не смогли записаться по телефону и сразу направились к пунктам выдачи, зачастую они проводили в очередях по несколько часов. В некоторых пунктах бланки заканчивались и людей записывали для приема на следующий день. В конце дня работу властей города раскритиковал губернатор, и 21 апреля количество точек выдачи разрешений было увеличено с 9 до 25.

Нашлись и предприимчивые продавцы разрешений. На сервисах объявлений было обнаружено несколько предложений о продаже пропусков. Одного из таких продавцов задержали полицейские после очередной сделки. У него в машине, кроме заполненного бланка и денег, были обнаружены также 11 пустых бланков.

На 23 апреля власти отчитались о выдаче пропусков для 534 тысяч ростовчан. То есть разрешение на перемещение получил каждый второй житель города, что ставит под вопрос целесообразность их введения. Еще более странным выглядит решение губернатора области приостановить действие пропусков на период с 1 по 11 мая. «Поскольку в объявленные выходными нерабочие дни значительное количество предприятий будет закрыто, справки и разрешения, которые были нужны для передвижения к месту работы и обратно, в период с 1 по 11 мая будут недействительны», — заявил Голубев. Он подчеркнул, что исключение будет сделано для сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц, аптек, продуктовых магазинов, предприятий, торгующих товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы, волонтеров. Что делать предприятиям, которые не входят в этот список и не планируют останавливать производство на период майских праздников, губернатор не уточнил.Комментарий к новости об отмене действия пропусков в Ростове-на-Дону на период с 1 по 11 мая и о введении «масочного режима» на территории области

Крым и Севастополь

Режим карантина был введен в Крыму со второго апреля. Основные моменты похожи на другие регионы страны: выходить из дома можно только для похода в ближайший магазин, выгула домашних животных и выноса мусора. Для сотрудников продолжающих работу предприятий требуется справка от работодателя. Отличительных момента два: строгий запрет на выход из дома для граждан старше 65 лет (им можно покинуть свое жилище только в случае прямой угрозы своему здоровью) и перекрытая граница региона. КПП на границе с Украиной остановили работу еще в середине марта, а со второго апреля приостанавливается и въезд в республику по Крымскому мосту. Исключение делается только для жителей региона, людей, имеющих собственность в республике, и водителей грузового транспорта.

12 апреля глава региона Сергей Аксёнов заявил, что с ФСБ и МВД достигнута договоренность о слежении за гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции с помощью мобильных телефонов. «Электронная база есть, и с помощью технических средств… тотальный контроль за всеми, кто не должен передвигаться по городу», — заявил Аксёнов на заседании оперативного штаба. Однако в дальнейшем информация по такому виду слежения в СМИ больше не появлялась.

13 апреля о смягчении режима изоляции для пожилых людей объявил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что в случае срочной необходимости покинуть жилище граждане старше 65 лет могут это делать начиная с 14 апреля. Но только после обращения в _«администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска».

С 15 апреля ужесточил правила въезда на свою территорию и Севастополь. «И въезд, и выезд теперь по рабочим пропускам. С завтрашнего дня никого впускать и выпускать без пропусков не будут», — заявил журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев. Пропуска в городе начали выдавать еще в начале апреля, но процесс проходил со сбоями, и чиновники подверглись критике от главы города за свою нерасторопность: «Нашими „великолепными“ административными усилиями сегодня ввели эту ситуацию в состояние абсурда», поэтому с введением обязательной проверки пропусков в регионе пришлось повременить.

С этого же дня в городе наравне с бумажными пропусками, работодателям для сотрудников начали выдавать и электронные, с QR-кодами. А с 1 мая власти Севастополя добавили возможность въезда и выезда из города по нерабочим вопросам с помощью отдельных электронных пропусков для физических лиц. Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сервисе «Госуслуги», предоставить свои персональные данные, указать цель, место следования, прикрепить подтверждающие документы. Отдельным пунктом предлагается указать наличие недвижимости в городе.

Республика Калмыкия

В самом малонаселенном регионе южного федерального округа — Калмыкии, режим самоизоляции был введен 30 марта и с тех пор регулярно продлевается. Все стандартно — жители области могут покидать свои дома только в неотложных случаях. Предприятия, чья работа не была приостановлена, обязаны выдать своим сотрудникам соответствующие справки.

Новый тренд

Новым видом ограничений, появившимся на последней неделе, стало предписание обязательного ношения маски в общественных местах. Так называемый «масочный режим» в Южном федеральном округе ввели власти Севастополя, Ростовской области и Краснодарского края.

По-видимому, скоро такого рода меры введут и власти Волгоградской области. По сообщениям региональных СМИ, 29 апреля главный санитарный врач области Ольга Зубарева уже направила подобное предложение губернатору региона.

«Масочным режимом» не замедлили воспользоваться различные спекулянты. В крупной группе «ВКонтакте», «Ростов Главный», появилась фотография упаковки из 50 масок по цене около 3000 рублей. Публикация вызвала естественный взрыв негодования у пользователей соцсети:

По реакции пользователей соцсетей видно, что каждое следующее ограничение, вводимое властью, население встречает со всё большим негодованием. Люди устали от бесконечного психологического напряжения, у них заканчиваются деньги, но главной причиной этого раздражения является непоследовательность проводимых мер и полная неопределенность в видении будущего, даже самого ближайшего.