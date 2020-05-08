Какие конструктивные особенности имеют спальники?

Для любителей активного отдыха в походе незаменимой вещью является спальный мешок. Спальный мешок согреет холодной ночью, обеспечит комфортный отдых и здоровый сон. Приобрести качественные спальники Екатеринбург можно в магазине спортивных товаров. В наши дни большинство магазинов имеют свои сайты в интернете, поэтому с ассортиментом вы можете ознакомиться, не выходя из дома.

Спальный мешок – это гарантия отличного самочувствия на следующий день. Хорошее самочувствие необходимо для продолжения похода. Качественный спальный мешок должен отвечать некоторым критериям. От правильного выбора спального мешка будет зависеть ваш отдых. Рассмотрим, какие бывают спальные мешки и их особенности.

Конструкционные особенности спальников влияют на их области применения. Например, спальный мешок, который будет использоваться в холодной среде, должен иметь утепленные швы. Спальный мешок такой конструкции состоит из нескольких слоев, что очень повышает его тепловые свойства. Такой вид спального мешка, который используется в холодной среде, должен иметь утеплитель на молнии. Молния – это самое первое место, которое будет пропускать тепло.

От конструкционных особенностей спального мешка зависит не только его главная функция – сохранение тепла, но и другие характеристики, которые влияют на эксплуатационные свойства спальника.

Выбирать спальный мешок следует исходя из следующих нюансов. Во-первых, спальник должен защищать от холода. Во-вторых, вес спального мешка должен быть оптимальным. Не стоит брать в поход очень тяжелый спальный мешок. Вы не сможете долго время носить такую громадину. Материалы, из которых делают спальные мешки, легкие, но прочные. Если спальный мешок тяжелый, следовательно, материал, из которого он сделан, не соответствует требованиям походных принадлежностей. Еще одним важным требованием, которому должен соответствовать спальник, является его удобство в эксплуатации.

Тип конструкции спальных мешков позволяет выбрать такие спальные мешки, которые можно соединить с другими спальными мешками. Таким образом, вам лучше удастся сохранить тепло.