Барнаульские депутаты прошлись по элитным домам, чтобы проверить уборку подъездов

Депутаты Барнаульской городской Думы провели рейд по жилым домам краевой столицы, чтобы проверить, как проводят дезинфекцию от коронавируса.
Дезинфекция подъездов от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org
В поле зрения руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслава Перерядова оказались три элитные «высотки» на улице Приречная, стоящие прямо на берегу Оби.
Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, уборку и дезинфекцию подъездов в домах в центре города по ул. Анатолия, 6 и ул. Папанинцев, 119 и 131 проконтролировали депутаты БГД от «ЕР» Евгений Носенко и Инесса Грицай.
Они отметили, что управляющие компании понимают необходимость тщательной обработки, а уборка домов проводится по установленному графику. Регулярность уборки и качество проводимых работ были оценены положительно.
Дезинфекцию подъездов в Барнауле проводят почти месяц. Такая работа усилена для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Помимо регулярной влажной уборки подъездов, проводится дополнительная обработка. В домах специальными растворами дезинфицируют подъезды, холлы первых этажей, почтовые ящики, перила, дверные ручки.
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