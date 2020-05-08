Изобретатель заявил, что планирует продать большую часть своего имущества и не будет иметь собственного дома

Через два дня после рождения сына генеральный директор SpaceX и основатель Tesla Илон Маск выставил на продажу два особняка в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает сайт американского телеканала CNBC со ссылкой на агентство недвижимости Zillow.

В конце прошлой недели Маск написал на своей странице в Twitter, что решил продать большую часть своего имущества и что не будет иметь дома. «Не нуждайтесь в деньгах. Посвятите себя Марсу и Земле. Владение просто отягощает вас», – отметил в одном из своих постов изобретатель, уточняется в заметке.

Первый особняк состоит из ранчо с пятью спальнями, гостевого коттеджа и бассейна. Он выставлен на продажу за $9,5 млн. «Только одно условие для продажи: у меня есть старый дом актера Джина Уайлдера. Он не может быть снесен или потерять свою душу», – написал Маск об этом объекте. Второй особняк расположен неподалеку. Здесь семь спален, театр, теннисный корт, двухэтажная библиотека, фруктовый сад и бассейн. Из окон дома открывается вид на загородный клуб Бель-Эйра. Стоимость особняка – $30 млн, следует из публикации.

Маску принадлежит еще один особняк в Лос-Анджелесе. Он также расположен в элитном районе Бель-Эйр. Стоимость недвижимости составляет $4,5 млн. Инженер прибрел особняк со своей бывшей женой актрисой Талулой Райли в 2014 году за $3,69 млн.