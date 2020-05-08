История праздника День Победы мало кого может оставить равнодушным

День Победы — один из великих праздников — его почитают во многих странах мира, которые пострадали от фашистской Германии

День Победы празднуют 9 мая – в 2019-м отметят 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

День Победы — праздник, знаменующий конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан.

Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск.

День Победы 9 мая, история праздника

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал Георгий Жуков.

Событие, которое навсегда вошло в мировую историю — низложение нацистских знамен и штандартов – они были брошены на помост возле Мавзолея, произошло именно на этом параде.

День Победы 9 мая был официальным выходным днем вплоть до 1948, затем его на долгие годы упразднили, хотя праздничные мероприятия, посвященные победе, проводились во всех населенных пунктах огромной страны.

Праздник День Победы стал нерабочим днем снова только в 1965-м.

Праздник, в период времени между 1965-1990 отмечался 9 мая очень широко — военные парады, проходившие в День Победы, наглядно демонстрировали всю мощь Советской армии и последние достижения в области разработки военной техники.

Многие страны после распада СССР, в том числе и Грузия, продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая.

Праздник День Победы в России на несколько лет, после распада Союза, утратил свой торжественный статус. Военные парады в День Победы с участием боевой техники и военной авиации на Красной Площади в Москве традиционно начали проводить с 9 мая 1995.

География городов, в которых отмечается праздник, постепенно становится все шире и шире. День Победы 9 мая отмечают особенно торжественно в городах-героях России.

Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй мировой войне 8 мая – в день, когда по центрально-европейскому времени Германия подписала акт о капитуляции.

Сколько лет в 2020 году исполняется со Дня Великой Победы

Великая Отечественная война официально закончилась с подписанием в предместье Берлина – Карлхорсте капитуляции гитлеровской Германии поздно вечером 8 мая 1945-го года. С немецкой стороны этот исторический документ был подписан фельдмаршалом Кейтелем, с советской – маршалом Жуковым. В СССР сразу же вышел Указ Президиума Верховного Совета о праздновании 9 мая Дня Победы, а наутро появился и праздничный приказ Верховного Главнокомандующего Сталина по этому поводу. Так в отечественной истории появился День Победы, ставший, пожалуй, самым почитаемым государственным праздником не только в СССР, а и в постсоветской России.

Таким образом, в 2020 году будет очередная «круглая» дата – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которую планируют отмечать достаточно широко, как в России, так и за ее пределами. Ведь Победа в той войне была событием поистине планетарного масштаба, и советский народ заплатил за нее самую большую цену среди остальных народов мира – и если советских войск сопоставимы с потерями гитлеровских военных и их сателлитов, то жертвы среди гражданского населения СССР просто колоссальны. Почти 27 миллионов человеческих жизней – из которых большинство мирные жители – такова страшная цена Победы в Великой Отечественной войне.

Как будут отмечать День Победы из-за карантина

Коронавирус в России внес серьезные коррективы в празднование Дня Победы 9 мая. Владимир Путин подчеркнул, что торжественные мероприятия на этот день все же запланированы.

«Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник – День Победы», – завершая совещание с главами регионов России пообещал россиянам Владимир Путин. План торжественных мероприятий оказался серьезно сокращен из-за карантина, однако некоторые его этапы все же удалось сохранить. «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника – современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», – рассказал президент России.

Он отметил, что россияне, пусть и каждый будет находиться в своей квартире на самоизоляции, но все вместе встретят этот праздник. И хоть в этот день они и не смогут обнять ветеранов, но все же найдут способ поздравить их с этим праздником.

Владимир Путин призвал провести День Победы с семьей, вместе с детьми и внуками рассмотреть старые фотоальбомы и рассказать молодому поколению об историях, услышанных от очевидцев Великой Отечественной войны. Президент добавил, что все, что было запланировано в честь 75-летия Победы, обязательно будет реализовано, но только после того, как ситуация с коронавирусом в России станет полностью безопасной.