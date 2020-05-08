Биография, награды и подвиги Георгия Жукова и сегодня восхищают благодарных потомков

Жуков Георгий Константинович – известный маршал времен Великой Отечественной войны, министр обороны и полководец, который был четырежды удостоен звания Героя Советского союза.

Краткая биография и фото героя, награды и подвиги

Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в Калужской губернии. Семья будущего полководца была самой обыкновенной и ничем не примечательной, главой которой был отец крестьянин. Начальное обучение Георгий Жуков получил в церковно-приходской школе с похвальным листом. После он отправился покорять Москву учась в медицинском училище и параллельно работая.

Первая Мировая война в жизни Жукова

Так, в разгар первой Мировой войны, он впервые попал в армию. Уже в 1918 году Жуков добровольно вступил в Красную Армию, а в 1921 впервые получил орден Красного Знамени. В 1939 он вместе со своим отрядом успешно подавил сопротивляющуюся Японскую армию, за что и был награжден Звездой Героя Советского Союза. А уже будучи начальником Генерального штаба, Георгий встречает и начало Великой Отечественной войны.

События Второй Мировой войны и действия Жукова

Георгий Жуков успешно возглавляет Ельнинскую операцию в 1941. В следующем году участвует в операции «Искра», которая была направлена на прорыв блокады Ленинграда. В 1943 году он был удостоен звания маршала Советского Союза. В этом же году стал руководителем советских соединений. Через два года Красная Армия разгромила группировки Берлина и уже 16 апреля пошла на штурм. 8 мая 1945 года штурм закончился с успехом, а Жуков стал Верховным Главнокомандующим.

После событий Второй Мировой войны Жуков стал первым заместителем министра обороны СССР, а также работал в вооруженных силах, однако через время был уволен Хрущевым. После увольнения он написал книгу «Воспоминания и размышления».

Также Жуков отметился тем, что за всю свою жизнь получил множество наград за свои героические поступки. Он был награжден не только медалями и орденами Советского Союза, а также иностранными наградами (медаль «За победу над Японией» и награда«За возрождение Польши»).

Смерть маршала Жукова

В 1967 году Жуков перенес обширный инсульт, в 1969 году у него случился инфаркт, а уже в мае 1974 года он впал в кому. 18 июня 1974 года великий герой скончался. В память о нем власти возвели множество памятников и мемориалов.