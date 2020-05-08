Как распечатать трафареты на окно к 9 Мая для вырезания из бумаги?

К 9 мая можно готовиться начинать гораздо раньше. Хоть в 2020 году и не будет традиционного праздника и парада, о чем я писала здесь, но все же мы можем торжество устроить дома. Создавать своими руками открытки с поздравлениями, украшать комнаты и даже клеить на окна трафареты из бумаги.

Сегодня я собрала лучшие шаблоны и схемы вытынанок для окон из бумаги, которые вы сможете скачать бесплатно и распечатать в удобном месте. Среди них вы найдете и вечный огонь, и буквы ко Дню Победы, и голубей, и журавлей, и георгиевские ленточки, и многое другое.

С помощью таких трафаретов в школах и садах, и даже дома можно очень красиво оформить окна в честь Великого праздника Дня Победы. Это говорит лишь о том, что вы помните, вы благодарите своих дедов и прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне за мир, который они и мы с вами заслужили. Давайте выбирать красивые простые и цветные трафареты.

Трафареты на окно к 9 Мая для вырезания из бумаги, распечатать, журавли, буквы, цифры

Вытынанки – разновидность декоративных украшений для разных поверхностей. Они изготавливаются методом нанесения рисунка на бумагу или картон с последующим контурным вырезанием заданного силуэта. В канун Дня Победы вытынанки используются для украшения окон в учебных заведениях с целью создания праздничной атмосферы, привлечения детей к творческой работе и поднятия у них патриотического чувства. Мы рассмотрим, как вместе с детьми можно красиво задекорировать окна, используя популярные трафареты — танки, голубей, салют, поздравительные надписи и другие шаблоны.