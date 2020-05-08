Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

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mavit
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Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Вот уж близится 9 Мая. Это праздник Дня Победы. Начинаем готовиться к важному событию, чтобы поздравить наших славных воинов. И самым лучшим поздравлением остаются открыточки, сделанные своими руками с любовью и душой.

В этот знаменательный день мы с радостью и почтением пойдем на парад. Или посетим мемориал с вечным огнем, чтобы возложить цветы — гвоздики. С детишками здорово прогуляться в центр города и поприветствовать лично ветеранов. Вот тут и пригодятся наши поделки, чтобы лично вручить их воевавшим дедушкам и бабушкам.

Открытки к 9 мая на День Победы своими руками, шаблоны

Для начала рассмотрим варианты создания поделок с детьми в разных техниках. А потом уж можно приступать непосредственно к их созданию.

Самыми необходимыми инструментами для открыток являются плотная и в цветном виде бумага, картон, фломастеры, краски, ножницы, клей и иногда подручные материалы. А такое всегда есть в любом доме, особенно с маленькими детишками).

Вот работы в технике квиллинг. Мы уже не раз ее с Вами осуждали, но напомню, что это техника скручивания разных форм трубочек из полосок бумаги. Это создаются детали, из которых потом будет создана красивая композиция.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Как сделать открытку-треугольник на 9 Мая

Что нужно

  • Коричневая бумага;
  • ручка или фломастер — опционально;
  • шаблон рисунка;
  • ножницы;
  • георгиевская лента;
  • клей-карандаш;
  • белая бумага;
  • шаблон звезды и цветов;
  • карандаш;
  • зелёная бумага;
  • красная бумага;
  • линейка.

Как делать

С одной стороны листа коричневой бумаги распечатайте или напишите от руки поздравление. С другой — напечатайте рисунок. Он должен располагаться так, как показано в видео.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Положите лист вертикально поздравлением вверх. Загните правый верхний угол к левой стороне, а получившийся сверху угол — к правой. Напечатанный рисунок будет в центре образовавшегося треугольника.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

К его основанию загните нижние углы фигуры и сложите её по этой же линии. Разогните обратно и поместите нижнюю часть письма в треугольник. Подробная инструкция есть в видео.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Срежьте уголки на кончиках георгиевской ленты. Приклейте её к обратной стороне треугольника, как показано в инструкции.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

На половине листа белой бумаги распечатайте шаблон звезды и цветов и вырежьте их. Шаблоны № 3 и № 4 (их понадобится три штуки) обведите на зелёной бумаге, а шаблон № 5 — на красной. Вырежьте их.

Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

С помощью линейки согните красную деталь, как показано в видео. Приклейте получившуюся звезду под лентой. Маленькие зелёные детали прикрепите к середине белых цветочков. Слегка загните лепестки и листок и украсьте ими открытку.