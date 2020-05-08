Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Вот уж близится 9 Мая. Это праздник Дня Победы. Начинаем готовиться к важному событию, чтобы поздравить наших славных воинов. И самым лучшим поздравлением остаются открыточки, сделанные своими руками с любовью и душой.
В этот знаменательный день мы с радостью и почтением пойдем на парад. Или посетим мемориал с вечным огнем, чтобы возложить цветы — гвоздики. С детишками здорово прогуляться в центр города и поприветствовать лично ветеранов. Вот тут и пригодятся наши поделки, чтобы лично вручить их воевавшим дедушкам и бабушкам.
Открытки к 9 мая на День Победы своими руками, шаблоны
Для начала рассмотрим варианты создания поделок с детьми в разных техниках. А потом уж можно приступать непосредственно к их созданию.
Самыми необходимыми инструментами для открыток являются плотная и в цветном виде бумага, картон, фломастеры, краски, ножницы, клей и иногда подручные материалы. А такое всегда есть в любом доме, особенно с маленькими детишками).
Вот работы в технике квиллинг. Мы уже не раз ее с Вами осуждали, но напомню, что это техника скручивания разных форм трубочек из полосок бумаги. Это создаются детали, из которых потом будет создана красивая композиция.
Как сделать открытку-треугольник на 9 Мая
Что нужно
- Коричневая бумага;
- ручка или фломастер — опционально;
- шаблон рисунка;
- ножницы;
- георгиевская лента;
- клей-карандаш;
- белая бумага;
- шаблон звезды и цветов;
- карандаш;
- зелёная бумага;
- красная бумага;
- линейка.
Как делать
С одной стороны листа коричневой бумаги распечатайте или напишите от руки поздравление. С другой — напечатайте рисунок. Он должен располагаться так, как показано в видео.
Положите лист вертикально поздравлением вверх. Загните правый верхний угол к левой стороне, а получившийся сверху угол — к правой. Напечатанный рисунок будет в центре образовавшегося треугольника.
К его основанию загните нижние углы фигуры и сложите её по этой же линии. Разогните обратно и поместите нижнюю часть письма в треугольник. Подробная инструкция есть в видео.
Срежьте уголки на кончиках георгиевской ленты. Приклейте её к обратной стороне треугольника, как показано в инструкции.
На половине листа белой бумаги распечатайте шаблон звезды и цветов и вырежьте их. Шаблоны № 3 и № 4 (их понадобится три штуки) обведите на зелёной бумаге, а шаблон № 5 — на красной. Вырежьте их.
С помощью линейки согните красную деталь, как показано в видео. Приклейте получившуюся звезду под лентой. Маленькие зелёные детали прикрепите к середине белых цветочков. Слегка загните лепестки и листок и украсьте ими открытку.