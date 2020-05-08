Как сделать открытки ко Дню Победы своими руками?

Вот уж близится 9 Мая. Это праздник Дня Победы. Начинаем готовиться к важному событию, чтобы поздравить наших славных воинов. И самым лучшим поздравлением остаются открыточки, сделанные своими руками с любовью и душой.

В этот знаменательный день мы с радостью и почтением пойдем на парад. Или посетим мемориал с вечным огнем, чтобы возложить цветы — гвоздики. С детишками здорово прогуляться в центр города и поприветствовать лично ветеранов. Вот тут и пригодятся наши поделки, чтобы лично вручить их воевавшим дедушкам и бабушкам.

Открытки к 9 мая на День Победы своими руками, шаблоны

Для начала рассмотрим варианты создания поделок с детьми в разных техниках. А потом уж можно приступать непосредственно к их созданию.

Самыми необходимыми инструментами для открыток являются плотная и в цветном виде бумага, картон, фломастеры, краски, ножницы, клей и иногда подручные материалы. А такое всегда есть в любом доме, особенно с маленькими детишками).

Вот работы в технике квиллинг. Мы уже не раз ее с Вами осуждали, но напомню, что это техника скручивания разных форм трубочек из полосок бумаги. Это создаются детали, из которых потом будет создана красивая композиция.

Как сделать открытку-треугольник на 9 Мая

Что нужно

Коричневая бумага;

ручка или фломастер — опционально;

шаблон рисунка;

ножницы;

георгиевская лента;

клей-карандаш;

белая бумага;

шаблон звезды и цветов;

карандаш;

зелёная бумага;

красная бумага;

линейка.

Как делать

С одной стороны листа коричневой бумаги распечатайте или напишите от руки поздравление. С другой — напечатайте рисунок. Он должен располагаться так, как показано в видео.

Положите лист вертикально поздравлением вверх. Загните правый верхний угол к левой стороне, а получившийся сверху угол — к правой. Напечатанный рисунок будет в центре образовавшегося треугольника.

К его основанию загните нижние углы фигуры и сложите её по этой же линии. Разогните обратно и поместите нижнюю часть письма в треугольник. Подробная инструкция есть в видео.

Срежьте уголки на кончиках георгиевской ленты. Приклейте её к обратной стороне треугольника, как показано в инструкции.

На половине листа белой бумаги распечатайте шаблон звезды и цветов и вырежьте их. Шаблоны № 3 и № 4 (их понадобится три штуки) обведите на зелёной бумаге, а шаблон № 5 — на красной. Вырежьте их.

С помощью линейки согните красную деталь, как показано в видео. Приклейте получившуюся звезду под лентой. Маленькие зелёные детали прикрепите к середине белых цветочков. Слегка загните лепестки и листок и украсьте ими открытку.