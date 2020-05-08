Надежда Бабкина дала интервью после выздоровления

Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина впервые дала интервью после того, как ее госпитализировали в одну из клиник Москвы с пневмонией.

Надежда Бабкина — интервью после выздоровления

Артистка говорит, что она соблюдала меры предосторожности, старалась поддерживать иммунитет, однако в один прекрасный день ощутила недомогание. Артистке хотелось спать, ей было тяжело дышать и возникало ощущение, что сжимается сердце. Надежда решила принять таблетку от гриппа, однако ситуация лишь ухудшилась, у нее появилась тошнота. Артистка вызвала скорую помощь, которая сразу же госпитализировала Надежду, и в машине её подключили к кислородному аппарату.

Народная артистка говорит, что медики три раза провели ей КТ легких, потому что не могли поверить в результаты. В итоге стало известно, что у артистки поражено 80% органа. Ей сразу же назначили операцию и решили ввести в медикаментозную кому. Артистка выразила слова благодарности медикам, которые спасли ей жизни и помогли восстановиться. Она призвала всех оставаться дома и следить за своим состоянием здоровья.

Военный врач усомнился в скором возвращении Бабкиной на сцену

Народной артистке РФ Надежде Бабкиной действительно повезло, ведь она оказалась человеком, у которого имеется сильная иммунная система. Об этом заявил военный врач Владимир Хорошев, который также побеседовал с журналистами. Напомним, что артистку госпитализировали с острой формой воспаления легких в самом начале апреля. Врачи ввели артистку в медикаментозную кому. Через месяц Надежда Георгиевна смогла вылечиться, её отпустили домой. Уже находясь дома Надежда обратилась к своим поклонникам посредством видеозаписи.

Многие поклонники, а также звезды отечественной эстрады переживают, что Надежда Георгиевна не сможет в полной мере вернуться к своим обязанностям. Медик уверен, что артистка подхватила небольшое количество вируса.

«Альвеолы Надежды Георгиевны не были поражены, как и сурфактантная система, которая отвечает за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, она оказалась защищена», — говорит медик.

Врач подчеркнул, что артистке действительно повезло, ведь, помимо природного таланта, она еще и обладает крепким здоровьем. Однако Надежда Георгиевна все равно находится в зоне риска и может заболеть повторно. Артистке нельзя подвергать себя и других риску, поэтому ей рекомендуется находиться на самоизоляции до завершения карантина.

Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной болезни

Поклонники артистки заподозрили, что Надежда Георгиевна симулирует смертельное заболевание после того, как она опубликовала в instagram-аккаунте видео выхода из больницы. Подписчики говорят, что артистка слишком хорошо выглядит как для человека, который одной ногой был на том свете, скорее всего, ее история могла быть прикрытием для пластической операции.

Артистка опубликовала двухминутный видеоролик, который она записала для того, чтобы выразить слова благодарности всем тем, кто поддерживал ее во время борьбы с вирусом COVID-19. Также Надежна Георгиевна пожелала фанатам здоровья и напомнила о соблюдении мер безопасности для защиты от опасного заболевания. Надежда Бабкина выражает особую признательность медикам, которые спасли ее жизнь, введя в медикаментозную кому и подключив к аппарату ИВЛ.

Видеозапись артистке была воспринята не так, как ожидалось. Дело в том, что на видео артистка выглядит слишком хорошо, она не похожа на человека, который только что переболел опасным заболеванием. Артистка стройна, у нее свежая укладка и макияж, более того, у нее нет и следа усталости, это, в свою очередь, и вызвало волну критики в адрес народной артистки.

Бабкина рассказала, как на неё повлияла госпитализация

Надежда Георгиевна рассказала, что история с госпитализацией после заражения вирусом COVID-19 заставила её пересмотреть свои взгляды на жизнь.

«У меня нет никого, кроме моего сына и его детей, моих внуков, больше действительно никого нет. Моих отца, матери, дедушек, бабушек, братьев, сестер — нет. Есть только я одна. Думаю, это какое-то предупреждение, знаки. Не знаю, что меня ожидает впереди. Однако я должна сесть и обдумать все, что же меня ждет дальше», — говорит Надежда Бабкина.

Станислав Садальский️ восхитился песней «День Победы» в исполнении Надежды Бабкиной

Не так давно Надежда Георгиевна опубликовала пост, в котором пригласила всех желающих девятого мая поучаствовать в самом большом в мире интернациональном хоре. В честь 75-летия со Дня Победы артистка хочет исполнить композицию «День Победы». Недавно Станислав Садальский опубликовал небольшой отрывок из видеозаписи, на котором артистка эмоционально поет данную музыкальную композицию. В комментарии артист написал «Это День Победы».

Подписчики артиста обрадовались этой видеозаписи. Многие отметили, что Надежда Георгиевна очень быстро восстановилась после недуга, и обрадовались, что голос музыкальной исполнительницы остался прежним. Также фанаты выразили слова благодарности артистке за идею создания самого большого в мире интернационального хора. За тридцать минут публикацию в соцсети посмотрели более девяти тысяч пользователей сети.