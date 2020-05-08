Отчёт: Один из четырёх рабочих в Стамбуле потерял работу из-за коронавируса

НРП основывала свои выводы на исследованиях и полевых работах, проведённых её районными организациями в период с 14 по 28 апреля. Для доклада под названием «Перспективы трудовой жизни в Стамбуле» было опрошено около 3 тыс. человек.

«По данным на конец 2019 года в Стамбуле насчитывалось 1,2 млн безработных, но по состоянию на апрель (этого года — ред.) число безработных, как полагают, превысило 2 млн», — указано в докладе.

Отмечается, что Стамбул, крупнейший город Турции с населением около 15 млн человек, превратился в эпицентр вируса в стране с более чем 60% общенациональных случаев заболевания. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу уже несколько недель просит о всеобъемлющем карантине как в городе, так и во всей стране.

Меж тем, согласно данным отчёта, только один из каждых трёх рабочих в Стамбуле начал работать из дома с момента вспышки коронавируса. По состоянию на конец 2019 года в Стамбуле зарегистрировано 5,8 млн рабочих, и примерно 2 млн рабочих по-прежнему будут работать каждый день, говорится в докладе.

В докладе также упоминались профессии, которые коронавирус поразил больше всего с точки зрения безработицы. Это повара, официанты, водители, курьеры, учителя, продавцы-ассистенты, инженеры, парикмахеры, бухгалтеры, графические дизайнеры, работники сферы туризма и текстильных фабрик.

Кроме того, в отчёте НРП говорится, что на одном из четырёх рабочих мест ничего не сделало с точки зрения обеспечения безопасной среды для сотрудников перед лицом иныекции.

«Хотя с момента первого случая эпидемии прошло уже 50 дней, каждое четвёртое рабочее место до сих пор не получило никаких мер предосторожности относительно условий эпидемии. Проблемы, которые были упомянуты опрошенными, заключаются в том, что они продолжают работать с риском для своей жизни, имея заботу о будущем и не будучи обеспечены масками и дезинфицирующими средствами», — говорится в докладе, призывая правительство провести проверки на рабочих местах, чтобы определить тех, кто нарушает правила.

Вместе с тем многие на рабочих местах угрожают своим сотрудникам отправить их в неоплачиваемый отпуск, если они не будут работать сверхурочно, говорится в докладе. «Особенно тех, кто работает на дому, заставляют работать по гибкому графику, а растущая безработица используется как средство давления. То, что работодателям было предоставлено право отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, является главной жалобой за последние недели», — говорится в докладе.

Напомним, что в соответствии с законом, принятым ранее правительством, работодатели получили право отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск во время вспышки коронавируса в Турции. Законодательная поправка была подготовлена под видом «спасения работодателей от увольнения», поскольку она запрещает увольнения сроком на три месяца.

Во время своего неоплачиваемого отпуска служащие получают от правительства зарплату в размере 39 лир в день. Эта цифра соответствует 1 тыс. 177 лирам (168 долларов) в месяц — меньше половины минимальной заработной платы (2 тыс. 324 лиры) и порогу голода в 2 тыс. 374 лиры.

«Нынешняя политическая власть должна выполнить свой долг быть социальным государством, как это указано в Конституции, и должна гарантировать людям минимальную заработную плату», — указывается в докладе НРП.

Вместе с тем муниципалитет Стамбула также подготовил отчёт о количестве рабочих, зарегистрированных в мегаполисе на День Труда 1 мая. Согласно его отчёту, основанному на данных Турецкого статистического института (TurkStat) и Института социального обеспечения (SGK), 29 из каждых 100 работников в Турции работают в Стамбуле.

По состоянию на февраль 2020 года в Турции зарегистрировано около 14,2 млн рабочих, из которых 4,1 млн находятся в Стамбуле.

В докладе говорится, что в 2019 году около 77,8% работающих в Стамбуле были зарегистрированы в системе SGK, в то время как остальные были заняты в неформальной сфере.

Кроме того, по состоянию на конец 2019 года около 69% рабочих в Стамбуле составляли мужчины, в то время как только 31% составляли женщины. Около 47,3% рабочих в Стамбуле состояли в возрастной группе 35-54 года; в то время как 4,7% — в возрасте от 15 до 19 лет; 10,6% — в возрасте от 20 до 24 лет; 29,4% — в возрасте от 25 до 34 лет; и 8% — старше 55 лет.

Отмечается, что примерно 46,1% рабочих были выпускниками начальной или средней школы; 22% — выпускниками средней школы; и 30,4% — выпускниками университетов. Около 1,5% рабочих в Стамбуле неграмотны.

Добавим также, что по данным на 2020 год, рабочий зарабатывает в Стамбуле в среднем 163,17 турецких лир (23 доллара) в день. Эта цифра составляет 165,65 лиры для мужчин, в то время как для женщин она составляет 158,48 лиры.

Те, кто работает в государственном секторе, зарабатывают в среднем 180,87 лиры в день, в то время как для тех, кто работает в частном секторе, этот показатель составляет 162,05 лиры.