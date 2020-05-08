На поверхности Луны обнаружена огромная пирамида

Американская программа «Аполлон» — это достаточно любопытное событие. За время ее существования совершались пилотируемые полеты на спутник нашей планеты, что позволило обнаружить кое-что интересное, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На полученных в результате миссии фотографиях археологи из интернета смогли рассмотреть на поверхности Луны пирамиду огромного размера. Снимок с этой пирамидой был получен непосредственно во время очередной миссии «Аполлон-12», которая проводилась американскими специалистами. Уфологии неоднократно просили НАСА, чтобы они прокомментировали эти фотографии, но от специалистов все равно не поступало ни объяснений, ни заявлений по этому поводу. Миссия Аполлон-12 началась в ноябре 1969 года. Это был уже второй полет человека на спутник Земли, во время которого на его поверхность высадились люди. Снимки, сделанные во время этой миссии, имеют примерный масштаб 1: 2000000. Несмотря на то, что длительность миссии была не очень большой, до сегодняшнего дня вокруг нее присутствует огромное количество споров. Часть специалистов уверены в том, что американцы не летали на Луну, а предоставленные фото – это всего лишь монтаж. Другие же рассказывают, что на спутнике исследователи увидели что-то такое, что заставило их навсегда забыть о полетах на Луну в дальнейшем.