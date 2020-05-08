Ученые выяснили, почему Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

За последние несколько лет магнитный полюс начал постепенно смещаться от Канады в сторону Сибири. Для того, чтобы отследить данную аномалию, ученым потребовалось намного чаще обновлять используемые навигационные системы, в том числе и те, которые присутствуют в современных телефонах.

Команда из Университета Лидса уверена в том, что подобное происходит из-за того, что два магнитных пятна, расположенных на краю внешнего ядра нашей планеты, начали соперничать между собой. Из-за того, что появились изменения в расплавленном материале в ядре Земли, поменялась и сила отрицательного магнитного потока. В связи с этим, участок над Канадой начал постепенно ослабевать, а мощность участка магнитного поля над Сибирью увеличилась. Об этом рассказал Фил Ливермор.

Ученые добавили, что наша планета имеет всего три полюса и именно третий начал перемещаться со своего привычного места. Скорость движения данного полюса при этом составляет в среднем 50-60 км за год. На данный момент специалисты пытаются выяснить, чем в дальнейшем подобное смещение может обернуться для человечества.