Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

Лидеры стран – учредительниц ООН могут обсудить контроль над вооружениями. США поддержали идею президента России Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки», на котором будут присутствовать постоянные члены Совета Безопасности ООН — РФ, Китай, США, Великобритания и Франция.

Напомним, что во время своего выступления на Всемирном форуме памяти холокоста 23 января Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. По мнению российского президента, эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Они входят в «ядерный клуб», объединяющий страны, у которых есть ядерное оружие. Помимо обозначенных государств, туда входят Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Инициативу провести встречу поддержали также Франция и Китай. Теперь понятно, что и американцы поддерживают тую идею хозяина Кремля.

Дональд Трамп оценил предложение президента Путина провести ядерный саммит

Американский посол США в России, Джон Салливан, заявил в интервью «Интерфаксу», что в настоящее время идет обсуждение содержания и организационная составляющая саммита «ядерной пятерки».

«Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея. Насколько я понимаю, сейчас обсуждается содержание и организационная составляющая этой встречи«, — сказал Салливан.

Кроме этого посол США напомнил о том, что за последний месяц официальные лица Соединенных Штатов и России неоднократно связывались на различных уровнях.

«Если говорить в общих чертах, то мы видели, насколько важна совместная работа стран «ядерной пятерки» над решением крупнейших проблем в сфере международной безопасности. Странам «ядерной пятерки» удавалось найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам: от содействия режиму нераспространения до поддержки в разрешении региональных и внутренних конфликтов и противодействия злу международного терроризма«, — сказал Салливан.

При этом посол напомнил, что «на России как одной из стран «ядерной пятерки», без сомнения, лежит большая ответственность».

«Хотя, как мы видели в Сирии, Россия очень часто разжигала нестабильность, — например, продолжая оказывать поддержку жестокому режиму Асада, что еще больше усугубляло ужасную гуманитарную ситуацию и положение беженцев в Сирии и за ее пределами. Но это не значит, что мы, будучи членами «ядерной пятерки» и крупнейшими ядерными державами, не должны продолжать работать с Россией. К тому же, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, мы должны вместе работать для обеспечения эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска. Именно так видит ситуацию президент Трамп, и именно эта задача является одним из самых важных его приоритетов в сфере национальной безопасности», — резюмировал посол США.

Дональд Трамп настаивает на выработке нового трехстороннего ядерного соглашения, но Пекин против

Американский лидер настаивает на выработке нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Правда, Пекин до их пор активно эту идею отвергает. Интересно, что ее не одобряют и в России.

Замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, слова которого приводит ТАСС, обратил внимание, что у Москвы и Вашингтона уже не осталось времени, чтобы выработать новую версию СНВ-3 до истечения срока действия нынешнего соглашения. Текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовили около года, а новое соглашение потребует еще больше времени, так как «сейчас ситуация существенно более сложная», пояснил Леонтьев.

Он также отметил, что Госдепартамент Соединенных Штатов до сих пор не ответил на предложение российского МИДа провести консультации по новому договору.

Вопрос сохранения СНВ-3 вызывает особое беспокойство, поскольку это последний договор о контроле над вооружениями между Россией и США, на долю которых приходится 90% всего арсенала глобального ядерного оружия. Эта проблема встала особенно остро после того, как 2 августа прошлого года свое действие прекратил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).