Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

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Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

Лидеры стран – учредительниц ООН могут обсудить контроль над вооружениями. США поддержали идею президента России Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки», на котором будут присутствовать постоянные члены Совета Безопасности ООН — РФ, Китай, США, Великобритания и Франция.

Напомним, что во время своего выступления на Всемирном форуме памяти холокоста 23 января Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. По мнению российского президента, эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Они входят в «ядерный клуб», объединяющий страны, у которых есть ядерное оружие. Помимо обозначенных государств, туда входят Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Инициативу провести встречу поддержали также Франция и Китай. Теперь понятно, что и американцы поддерживают тую идею хозяина Кремля.

Дональд Трамп оценил предложение президента Путина провести ядерный саммит

Американский посол США в России, Джон Салливан, заявил в интервью «Интерфаксу», что в настоящее время идет обсуждение содержания и организационная составляющая саммита «ядерной пятерки».

Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

«Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея. Насколько я понимаю, сейчас обсуждается содержание и организационная составляющая этой встречи«, — сказал Салливан.

Кроме этого посол США напомнил о том, что за последний месяц официальные лица Соединенных Штатов и России неоднократно связывались на различных уровнях.

«Если говорить в общих чертах, то мы видели, насколько важна совместная работа стран «ядерной пятерки» над решением крупнейших проблем в сфере международной безопасности. Странам «ядерной пятерки» удавалось найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам: от содействия режиму нераспространения до поддержки в разрешении региональных и внутренних конфликтов и противодействия злу международного терроризма«, — сказал Салливан.

Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

При этом посол напомнил, что «на России как одной из стран «ядерной пятерки», без сомнения, лежит большая ответственность».

«Хотя, как мы видели в Сирии, Россия очень часто разжигала нестабильность, — например, продолжая оказывать поддержку жестокому режиму Асада, что еще больше усугубляло ужасную гуманитарную ситуацию и положение беженцев в Сирии и за ее пределами.

Но это не значит, что мы, будучи членами «ядерной пятерки» и крупнейшими ядерными державами, не должны продолжать работать с Россией. К тому же, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, мы должны вместе работать для обеспечения эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска. Именно так видит ситуацию президент Трамп, и именно эта задача является одним из самых важных его приоритетов в сфере национальной безопасности», — резюмировал посол США.

Дональд Трамп настаивает на выработке нового трехстороннего ядерного соглашения, но Пекин против

Американский лидер настаивает на выработке нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Правда, Пекин до их пор активно эту идею отвергает. Интересно, что ее не одобряют и в России.

Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

Замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, слова которого приводит ТАСС, обратил внимание, что у Москвы и Вашингтона уже не осталось времени, чтобы выработать новую версию СНВ-3 до истечения срока действия нынешнего соглашения. Текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовили около года, а новое соглашение потребует еще больше времени, так как «сейчас ситуация существенно более сложная», пояснил Леонтьев.

Ядерный саммит, кто входит в состав «ядерной пятерки» и что это значит

Он также отметил, что Госдепартамент Соединенных Штатов до сих пор не ответил на предложение российского МИДа провести консультации по новому договору.

Вопрос сохранения СНВ-3 вызывает особое беспокойство, поскольку это последний договор о контроле над вооружениями между Россией и США, на долю которых приходится 90% всего арсенала глобального ядерного оружия. Эта проблема встала особенно остро после того, как 2 августа прошлого года свое действие прекратил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).