Рост цен на продукты в России объяснили эксперты  

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) озвучили причины повышения цен на продукты питания в России в апреле.

Представители АКОРТ указали на ажиотажный спрос на продовольствие в марте, на ослабление позиций рубля и на изменения логистического характера. Резких скачков цен на продукты, однако, успешно удалось избежать, подчеркнули в ассоциации.

Повышение цен на продукты в России

Данные Росстата свидетельствуют о том, что продукты питания в нашей стране в апреле подорожали на 1,7 процента к отметкам марта. Цены на лимоны подскочили при этом более чем вдвое, стоимость лука выросла на 49,9 процента, а чеснок подорожал на 25,7 процента.

Плодоовощная продукция в целом стала дороже по России на 7,9 процента. Представители АКОРТ уточнили: речь идет в данном случае в том числе и о сезонном факторе.

«Несмотря на неблагоприятные факторы, включая ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и ажиотажный спрос на ряд продуктов в середине марта 2020 года, удалось избежать скачкообразного роста цен на основные категории продуктов», – констатировали в АКОРТ.

Цены удержали торговые сети

Ассоциация компаний розничной торговли отмечает, что повышение цен на продукты питания в нашей стране в апреле несколько превысило официальную статистику – 2,1 процента. Однако, эта цифра сопоставима с уровнем, зафиксированным за аналогичный период минувшего года.

Удержать рост цен на продовольствие удалось, по данным АКОРТ, в том числе и благодаря совместным усилиям отечественных торговых сетей.

Напомним, в конце апреля 2020 года АКОРТ заключила меморандум с Национальным союзом производителей плодов и овощей. Стороны подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие поставщиков плодоовощной продукции и розничных структур.