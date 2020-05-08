Перенос ЕГЭ из-за коронавируса в 2020 году могут объявить повторно

Согласно последней информации в образовательной сфере, в 2020 году ЕГЭ вновь могут перенести из-за коронавируса. На сегодняшний день окончательное решение относительно более поздних сроков переноса не принято, однако оно будет рассмотрено после 12 мая, уточнил возглавляющий российский Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет»,— сказал господин Кравцов в эфире программы «Диалог» на канале «Россия 24».

Также министр добавил, что выпускников 9 классов будут, скорее всего, аттестовывать по имеющимся оценкам. Что касается ОГЭ, то Госдуме предложили его отменить.

На какое число перенесено ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса в 2020 году сроки ЕГЭ перенесли пока на 8 июня. Выпускники 9-х классов будут сдавать ОГЭ 0 июня. Соответствующие даты ранее назвали в Минпросвещения, однако сегодня в ведомстве не исключают повторный перенос. В Роспотребнадзоре также сообщили, что экзамены могут перенести на более поздние сроки.

«Рособрнадзором прорабатываются различные сценарии организации государственной итоговой аттестации в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Окончательное решение о сроках проведения основного периода ЕГЭ будет принято не позднее 15 мая с учетом развития ситуации», — сообщили в ведомстве.

ЕГЭ на 2020 год было запланировано на 25 мая, ОГЭ – на 22 мая. Даже после переноса этих дат условия для всех выпускников, сдающих экзамены, останутся равными. Когда завершится 2019-2020 учебный год, пока точно неизвестно. Сроки установят, учтя:

эпидемиологическую обстановку; продолжительность внеплановых каникул; эффективность удаленного обучения.

Даты выпускных также зависят от эпидемиологической ситуации: их проведут, когда она улучшится.

«И, надеюсь, что выпускные тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения»,— сказал глава Минпросвещения.

График проведения ЕГЭ в 2020 года из-за коронавируса

Сегодня известен предварительный график проведения ЕГЭ в 2020 году, который могут вновь корректировать из-за коронавируса. Пока же экзаменационное расписание следующее:

08.06.2020 – выпускники будут сдавать «Географию», «Информатику и ИКТ», «Литературу»;

11.06.2020 – выпускники будут сдавать «Русский язык»;

15.06.2020 – выпускники будут сдавать «Математику»;

18.06.2020 – выпускники будут сдавать «Историю» и «Физику»;

22.06.2020 – выпускники будут сдавать «Обществознание» и «Химию»;

25.06.2020 – выпускники будут сдавать «Биологию» и письменную часть по иностранным языкам;

26, 29.06.2020 – выпускники будут сдавать устную часть по иностранным языкам.