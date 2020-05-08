83 новых случая COVID-19 обнаружили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в республике достигло 1 498. Ранее выздоровели 296 человек (+44 за сутки). В стационарах республики находятся 367 человек, из них 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Скончались пятеро (+1 за сутки).

11 пациентов госпитализированы, 72 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни. 2 случая завозные, 81 — контактные.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 42, Набережные Челны — 11, 6 — в Арском районе, еще 5 — в Лаишевском. Четверо заболевших в Высокогорском районе, по двое — в Атнинском, Буинском и Кукморском. По одному обнаружено в Аксубаевском, Бавлинском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Сармановском, Тюлячинском и Чистопольском районах.

Больше всего заразившихся — 22 человека — в возрасте 50−60 лет, 18 заболевшим — от 30 до 50 лет. По 15 пациентов в двух возрастных категориях — 18−30 лет и 60−70 лет. Троим заболевшим от 70 до 80 лет, двоим — от 80 до 90 лет.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 10 699 новых случаев COVID-19. В стране зарегистрированы 187 859 заболевших, 26 608 человек выздоровели, 1 723 умерли. Лидеры по числу новых случаев — Москва (5 846), Московская область (918), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (276), Свердловская область (155), Краснодарский край (99).