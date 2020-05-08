Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским захоронениям

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Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским захоронениям

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил Австрию за бережное и уважительное отношение к советским воинским мемориалам. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что на территории Австрии находятся свыше 200 воинских захоронений.

«Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — произнес Путин.

Президент добавил, что память о событиях и погибших — это дело совести и ответственность перед всем поколением победителей.

Об этом он сказал в ходе обращения по случаю празднования годовщины со дня окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма, которое традиционно отмечается в европейской стране 8 мая.

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