Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским захоронениям

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Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин поблагодарил Австрию за бережное и уважительное отношение к советским воинским мемориалам. Об этом пишет ТАСС.
Российский лидер отметил, что на территории Австрии находятся свыше 200 воинских захоронений.
«Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — произнес Путин.
Президент добавил, что память о событиях и погибших — это дело совести и ответственность перед всем поколением победителей.
Об этом он сказал в ходе обращения по случаю празднования годовщины со дня окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма, которое традиционно отмечается в европейской стране 8 мая.
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