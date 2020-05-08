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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/917/13028917/RIAN_6208701.HR-pic905-895x505-22238.jpg" alt="Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин считает, что сегодня Европе следует осудить раздел Чехословакии, произошедший в ходе «мюнхенского сговора» до Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что в конце 1980-х годов СССР осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа.

«Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое — не осудить вот этот раздел Чехословакии?» — сказал Путин в интервью для проекта «Война за память» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в Советском Союзе хорошо помнили и знали, какие годы были до Второй мировой войны.

«В 38-м году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини… отдали на растерзание Чехословакию», — напомнил президент.

Он отметил, что тогда они «напрямую вступили в сговор с Гитлером» и договорились, «что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область и еще один прилегающий район».

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