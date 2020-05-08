Глава МИД Украины назвал нового посла США в Киеве «классным мужиком»

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Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нового посла США в Киеве Кита Дейтона «классным мужиком», пишет портал LB.ua.
«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе», — сказал Кулеба.
Отмечается, что недавно президент США Дональд Трамп выдвинул 71-летнего Кита Дейтона на пост посла в Киеве. Решение должен принять американский Сенат.
С 2010 года Дейтон руководит Европейским центром Исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла. С 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности на Украине.
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