Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/535/13068535/20200316_zaa_u101_010-pic905-895x505-71495.jpg" alt="Глава МИД Украины назвал нового посла США в Киеве «классным мужиком»" /></p> </p> <p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нового посла США в Киеве Кита Дейтона «классным мужиком», пишет портал LB.ua.

«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе», — сказал Кулеба.

Отмечается, что недавно президент США Дональд Трамп выдвинул 71-летнего Кита Дейтона на пост посла в Киеве. Решение должен принять американский Сенат.

С 2010 года Дейтон руководит Европейским центром Исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла. С 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Источник