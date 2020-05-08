Лукашенко пригласил на Парад Победы переболевших COVID-19

По словам белорусского лидера, сложно бороться не с вирусом, а с тем, что вбили в голову людям

Президент Белоруссии Александ Лукашеко в очередной раз заявил о важности проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на распространение в стране коронавируса. В канун праздника он заявил, что был бы рад видеть на параде тех, кто переболел коронавирусом.

«Я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие — это люди, которые победили. Не болезнь, — это самое простое, что можно победить — не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», — заявил президент.

По его словам, властям пришлось всерьез постараться, чтобы успокоить напуганных людей.

«И я похвалил их совсем недавно — и наших стариков, и молодежь — весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное — в руках людей», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко также добавил, что люди обязательно придут на завтрашний парад, и не надо будет никого «тащить и заставлять». О том, что парад 9 мая непременно состоится президент Белоруссии объявил на прошлой неделе. «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались», — заявил белорусский лидер.

На сегодняшний день в Белоруссии выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 116 пациентов.

Власти страны предпочли не вводить жестких ограничительных мер. Лукашенко ранее заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Белоруссии в целом нормальная. По словам президента, во время майских праздников жители проявили сознательность и «сами как-то рассредоточились».