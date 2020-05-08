Виктор Томенко подписал указ введении масочного режима Алтайском крае 12 мая

С 12 мая в Алтайском крае вводится масочный режим. Соответствующий указ губернатора Виктора Томенко опубликован на официальном сайте региона.

Указом главы Алтайского края вводится режим «использования средств индивидуальной защиты органов дыхания». Он вступает в силу с 12 мая. Согласно документу, жители края должны использовать одноразовые или многоразовые лицевые маски и респираторы. Это обязательно на остановках, в общественном транспорте, такси, а также в местах торговли, в организациях сферы услуг, в общепите и аптеках.

Напомним, что данное решение Виктор Томенко принял по итогам заседания оперативного штаба, после рекомендаций Роспотребнадзора и в преддверии постепенного снятия эпидемических ограничений.

Отметим, что масочный режим также вводится и в ряде других регионов, в том числе в Москве. В столице несоблюдение масочного режима будет караться штрафами в размере 4 тысяч рублей. Какие меры ответственности последуют за отсутствие маски в Алтайском крае, вероятно, будет уточнено дополнительно. О перчатках и других средствах защиты в документе упоминаний нет.