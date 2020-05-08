Май в США объявлен Месяцем наследия американских евреев

В США проживает крупнейшая в мире еврейская диаспора. По разным оценкам, численность американских евреев оценивается в 5,5-8 млн. человек, т.е. 1,7-2,6% населения. Эти цифры сопоставимы с еврейским населением Государства Израиль.

Отдавая дань вкладу евреев в историю и культуру Соединенных Штатов, президент США Дональд Трамп провозгласил май 2020 года Месяцем наследия американских евреев. Он призвал американцев праздновать наследие и вклад американских евреев и отмечать этот месяц соответствующими программами, мероприятиями и церемониями.

В подписанном Трампом документе также говорится: «В 1654 году первые евреи-поселенцы прибыли в Новый Амстердам, современный Нью-Йорк, в поисках свободы исповедовать свою веру. За прошедшие с того времени столетия американские евреи внесли бесчисленный вклад в культуру и характер нашей страны. От искусства и науки до бизнеса и государственной службы, почти каждый аспект нашего общества выиграл от таланта, вдохновения, видения, опыта, изобретательности и жертвенности американцев-евреев. Мы чествуем их дух и стойкость в течение Месяца наследия американских евреев и отмечаем множество путей, которыми они обогащают нашу страну и мир.

На протяжении всей истории еврейский народ демонстрировал непреклонный дух, преодолевая страдания, жестокое угнетение, насилие и нетерпимость. К сожалению, сегодня мужчины, женщины и дети из числа евреев продолжают сталкиваться с антисемитской дискриминацией, преследованиями и насилием, а еврейские учреждения и места богослужений остаются объектами вандализма и разрушений. Наша страна слишком много раз оплакивала жертв ужасных нападений, в том числе в апреле прошлого года, когда убийца открыл огонь в синагоге в Пауэе (штат Калифорния), отняв невинные жизни и разрушив семьи в трусливом проявлении зла. Такие немыслимые поступки отвратительны всем порядочным и сострадательным людям. Ненависть недопустима, и ей нет места в наших сердцах или обществе. Поэтому мы должны решительно противостоять антисемитской дискриминации и насилию в отношении представителей еврейской общины. Именно поэтому в декабре прошлого года я подписал Административный указ об активизации усилий моей Администрации по борьбе с ростом антисемитизма в Соединенных Штатах и формированию культуры уважения, человечности и равенства.

В этом месяце мы вновь подтверждаем наше обязательство никогда не ослаблять нашу неизменную поддержку еврейской общины, наше неприятие антисемитской нетерпимости и наше презрение к злонамеренным атакам на почве ненависти. Американцы-евреи укрепляют, поддерживают и вдохновляют нашу страну через преданность семье, уважение к заветным традициям и приверженность ценностям справедливости и равенства, которые объединяют американцев всех вероисповеданий и происхождения. Мы благодарны за тот глубокий вклад, который американские евреи продолжают вносить в наше общество и образ жизни».