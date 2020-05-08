Путин направил поздравительные телеграммы Джонсону, Трампу и Макрону

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин в честь 9 мая направил поздравительные телеграммы премьеру Великобритании Борису Джонсону, президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, пишет пресс-служба Кремля.
В послании к британскому премьеру российский лидер выразил надежду, что память о подвигах антигитлеровской коалиции поспособствует успешному диалогу между Россией и Великобританией.
Обратившись к президенту США, Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве.
Также глава РФ, поздравляя французского коллегу, отметил, что «в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте».
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