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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/227/13061227/RIAN_6223847.HR-pic905-895x505-96700.jpg" alt="Путин направил поздравительные телеграммы Джонсону, Трампу и Макрону" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин в честь 9 мая направил поздравительные телеграммы премьеру Великобритании Борису Джонсону, президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, пишет пресс-служба Кремля.

В послании к британскому премьеру российский лидер выразил надежду, что память о подвигах антигитлеровской коалиции поспособствует успешному диалогу между Россией и Великобританией.

Обратившись к президенту США, Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве.

Также глава РФ, поздравляя французского коллегу, отметил, что «в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте».

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