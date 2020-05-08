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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке…

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, 23 апреля 2020 года

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/465/13060465/RIAN_6227415.HR-pic905-895x505-77436.jpg" alt="«Нет оправдания»: Путин осудил переписывание истории войны" /></p> <p>

Тем, кто пытается возложить вину за Вторую мировую войну на СССР, нет оправдания, заявил президент России Владимир Путин. Схожим образом высказался и глава немецкого МИД Хайко Маас, по словам которого, ответственность за начало войны несет только Германия.

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Нет оправдания тем, кто стремится переписать историю и возложить вину за разжигание Второй мировой войны на СССР, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины!» — подчеркнул президент.

О недопустимости переписывания истории Второй мировой войны высказался и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в издании Spiegel. Статья написана совместно с немецким историком Андреасом Виршингом.

«Попытки самым отвратительным способом переписать историю, которые с удвоенной силой предпринимаются в последние месяцы, требуют от нас ясного заявления, без которого, честно говоря, мы должны были бы обойтись, ибо непоколебимые исторические факты говорят сами за себя:

исключительно Германия начала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И исключительно Германия несет ответственность за преступления Холокоста.

Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, поступает несправедливо по отношению к жертвам, использует историю в своих интересах и раскалывает Европу», — подчеркнул Маас.

Некоторые западные государства неоднократно обвиняли Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

В частности, в конце прошлого года польский премьер Матеуш Моравецкий назвал пакт Молотова-Риббентропа фактически союзным соглашением между СССР и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«Пакт Молотова — Риббентропа был не просто «актом о ненападении». Это был политический и военный альянс, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, которые проходили по Польше», — указано в размещенном документе.

Моравецкий также обратил внимание, что 22 сентября 1939 года советские войска провели совместный с войсками нацистской Германии парад в Брест-Литовске.

Кроме того, польский премьер обвинил современные российские власти в поддержке сталинизма.

«Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать», — было указано в тексте заявления.

Как утверждает Моравецкий, Польша была первой страной, которая «начала борьбу в защиту свободной Европы». Поэтому сейчас, когда «некоторые пытаются исказить память об этих событиях», Варшаве необходимо «защитить правду», подчеркнул он.

Таким заявлением польский премьер ответил на высказывание Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Российский лидер тогда напомнил, что СССР был последней страной, которая подписала пакт о ненападении с Германией. К тому же на момент ввода советских войск на польскую территорию правительство республики уже бежало из Варшавы, уточнил президент России.

Позже, в январе текущего года, польский сейм принял резолюцию, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается на Германию и на Советский Союз.

По этому документу советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признали оккупационными силами.

Другие обвинения в адрес Советского Союза, звучащие в последнее время, связаны уже с послевоенными годами. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы 7 мая опубликовали совместное заявление, приуроченное к 75-летию окончания Второй мировой войны.

«Мы, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, чтим память всех жертв и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив таким образом многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам холокоста», — гласит документ.

В нем они утверждали, что народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны, поскольку на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии вошли в состав СССР.

Версию заявления на русском языке разместили на сайте президента Латвии Эгилса Левитса.

«Два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию», — заявили лидеры прибалтийских стран.

По их словам, чтобы подчинить Балтию, Советский Союз использовал «подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль».

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