Принято решение о продлении карантина в Москве

В столичном транспорте и общественных местах с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток. Работники строительства и промышленности вернутся на работу. Однако сфере услуг и другим непроизводственным секторам придется подождать до конца месяца.

В Москве продлили карантин до 1 июня: правда или нет

Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве еще месяц — до 31 мая. Пока работать будут только промышленные и строительные предприятия.

Ранее столичные власти ввели масочный и перчаточный режим в столице. Теперь в транспорте нельзя ездить без этих средств защиты. Тех, у кого по каким-то причинам их не будет, придется заплатить штраф.

Ситуация с COVID-19 в Москве пока непростая. По последним данным, инфицированы 300 тысяч человек.

Пока, когда отменят карантин в России и Москве, никто не знает. Власти уверяют, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, проще говоря — от того, насколько много людей еще заразятся.

Комментируя ограничения, президент Владимир Путин сказал, что трудно говорить о возможности снятия и открытия границ. Ровно так же пока нельзя предполагать, какие зарубежные направления будут открыты в скором будущем.