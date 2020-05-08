С 12 мая в Татарстане в штатном режиме заработают детсады и некоторые школы

С ближайшего вторника, 12 мая, в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады и малокомплектные школы (численностью учащихся до 20 человек). Соответствующее распоряжение президента РТ уже подготовлено, сообщили осведомленные источники «БИЗНЕС Online».

По словам собеседников газеты, в ближайшее время появятся дополнительные подробности о порядке приема детей. Учреждения будут работать со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» не подтвердила и не опровергла информацию.

«Если у нас будет официальная информация, мы ее предоставим», — пообещала она.

Напомним, на фоне распространения коронавируса в детских садах Татарстана организовали дежурные группы. Дошкольные учреждения не закрыли в связи с тем, что это одно из самых безопасных мест и там ежедневно несколько раз проводится полная дезинфекция, объясняла ранее официальный представитель казанского Кремля.

Школьное обучение организовано в дистанционном режиме. Как сообщали ранее в минобрнауки РТ, оно должно возобновиться с 12 мая.