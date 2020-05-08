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Алексей Куденко/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/625/12216625/RIAN_3289553.HR-pic905-895x505-1178.jpg" alt="Половина застройщиков могут не сдать объекты в срок из-за коронавируса" /></p> <p>

Половина российских застройщиков может задержать сроки сдачи жилья из-за коронавируса, пишет «Известия» со ссылкой на опрос Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Согласно опросу, 51% опрошенных компаний заявили о возможной задержке. Также строители жалуются на падение спроса, замедление темпов работы, подорожание материалов.

Отмечается, что конкретные сроки будут зависеть от того, насколько долго продлится самоизоляция.

В России выявлено 177 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1625 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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