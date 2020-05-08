Грузия отозвала посла с Украины из-за назначения Саакашвили

Экс-президент Грузии вернулся в украинскую политику, правда, не на ту должность, которую ему прочили

Власти Грузии решили отозвать посла из Киева для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. В Тбилиси, очевидно, оказались недовольны этим решением. Грузинский МИД дипломатично отметил, что оно вызывает сожаление.

«Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Однако на крайние меры руководство Грузии идти пока не собирается. Дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили разорваны не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата. По его словам , у Украины и Грузии прекрасные отношения, и Киев отзывать своего посла не будет.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны был подписан накануне. Сам Саакашвили назвал это неординарным шагом и заявил, что Украину нужно «вытаскивать из болота».

Саакашвили уже давно прочили возвращение в украинскую политику. В администрации Владимира Зеленского ему была предложена весьма высокая должность — пост вице-премьера по реформам.

Представление о назначении экс-президента Грузии правительству пришлось отозвать из Верховной рады. Большинство депутататов депутатов не согласились не то что голосовать, а даже обсуждать данный вопрос. Члены парламента заявили, что идея сделать Саакашвили вице-премьером не вызывает ничего, кроме смеха.