Ученые обнаружили группу планет, на которых может существовать жизнь

Сверхмощный телескоп JWST позволил ученым открыть ряд планет, вращающихся вокруг белого карлика. По словам специалистов, на некоторых телах может быть жизнь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Телескоп разрабатывался с целью поиска биосигнатур в атмосферах экзопланет, которые находятся далеко за пределами солнечной системы. Белые карлики, вокруг которых вращаются экзопланеты, являются по факту мертвыми звездами, однако они способны еще излучать тепло. В таком состоянии звезды могут продержаться миллиарды лет. Первые анализы показали, что, если на планетах и имеется жизнь, она не сталкивается с губительным влиянием климата и других факторов. Тепло на экзопланеты поступает стабильно и в достаточном количестве.Изучение группы планет является несложной задачей по причине того, что их звезда не излучает сильное свечение, которое препятствует наблюдениям. Совсем скоро станет известно, действительно ли можно надеяться на наличие живых существ на обнаруженных телах.