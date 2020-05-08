Йеллоустоун: в апреле в кальдере супервулкана произошло более 100 толчков

Процессы в кальдере Йеллоустона не прекращаются: за прошлый месяц эксперты насчитывали 134 землетрясения, среди которых были рои из 20 толчков. Ученые не могут точно сказать, является ли такая активность первыми «звоночками» пробуждения супервулкана, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Некоторые специалисты называют Йеллоустоун бомбой замедленного действия. Ученые с ними полностью согласны: в любой момент может начаться извержение. За историю планеты уже происходило минимум три мощнейших выброса лавы. Это случалось раз в миллион лет. При нашей жизни вряд ли повторится страшный сюжет прошлого, однако в будущем людям определенно стоит подготовиться к этому.За апрель территория содрогалась минимум 134 раза. Сильнейшее явление имело мощность в 1,9 балла. В 4-х милях к юго-востоку от Западного гейзерного бассейна датчики зафиксировали целый рой землетрясений, состоящий из 20 толчков. В целом разрушительной сейсмической активности не было.