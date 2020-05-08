Чиновники убедили алтайскую сеть фастфуда отказаться бесплатной раздачи шаурмы Барнауле

Руководство сети ресторанов быстрого питания «Грильница» в Барнауле отказалось от идеи провести бесплатную дегустацию шаурмы 8 мая после разговора с чиновниками из горадминистрации. Все упоминания об акции в Сети уже удалены, однако нельзя исключать, что желающие бесплатно продегустировать фастфуд все же соберутся у обозначенного в объявлении места.

Сообщение о том, что 8 мая в ресторане быстрого питания «Грильница» на проспекте Красноармейском, 101 будет проходить бесплатная дегустация шаурмы, было опубликовано 7 мая. На акцию обратили внимание местные Telegram-каналы. Однако уже утром 8 мая никаких упоминаний о дегустации в сообществах сети не осталось. При этом поисковики по запросу все же выдают информацию об этой акции из кэша. Ссылки ведут на официальное сообщество «Грильницы» «ВКонтакте», но соответствующий пост уже удален.

Как объяснили корреспонденту ИА «Банкфакс» в пресс-службе городской администрации, бесплатная дегустация действительно должна была пройти 8 мая, однако чиновники из барнаульского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда вечером 7 мая связались с представителями сети и объяснили, что проведение подобной массовой акции в период самоизоляции недопустимо. Представители «Грильницы» в итоге согласились с чиновниками и отменили мероприятие. В то же время не стоит исключать, что желающие, не обратившие внимание на исчезновение сообщения об акции, все же соберутся у здания на Красноармейском, что может повлечь за собой повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией. В самой сети быстрого питания ситуацию «Банкфаксу» пока никак не прокомментировали.