На сайте «Память народа» по фамилии и имени можно узнать о подвиге участников ВОВ

С каждым годом все чаще в интернете можно встретить подобные запросы: «Ищу родного дядю, не вернувшегося с Великой Отечественной войны…», «Ищу сведения о наградах прадеда…» и т.п. И вероятность найти нужную информацию со временем только возрастает, благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что в интернете сегодня можно отыскать любого бойца. Но попытаться стоит.

Существует множество онлайн-сервисов, специальных баз данных, где есть возможность по фамилии и дате рождения солдата выяснить место службы и захоронения, награды и боевой путь. Поисковики единогласно советуют обратиться к трем основным сайтам, которые очень помогают им в работе.

Сайт «Мемориал»

Один из основных — это ОБОБЩЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ «МЕМОРИАЛ», созданный в 2007 году по инициативе Министерства обороны России (https://obd-memorial.ru). Здесь можно найти записи о судьбе погибших и пропавших без вести в годы войны и послевоенное время, проследить последний путь солдата. Достаточно знать фамилию, имя, год рождения бойца.

На сайте можно выяснить место призыва, воинское звание, но главное — причину и дату выбытия, место захоронения, а также источник этой информации, то есть отсканированный лист с архивными данными.

В базе собраны около 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. И она постоянно пополняется.

Сайт «Подвиг народа»

Второй по популярности и по объему данных сайт называется «ПОДВИГ НАРОДА» (http://www.podvignaroda.ru). По сути это банк наградных документов Великой Отечественной войны. По имени, дате рождения и званию можно узнать, какие награды получил фронтовик, за какие подвиги и др. На этом сайте есть документальная информация о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех солдат Великой Отечественной.

Сайт «Память народа»

Третий федеральный ресурс «ПАМЯТЬ НАРОДА» (https://pamyat-naroda.ru) помогает проследить боевой путь фронтовика: в какой воинской части и на каких фронтах он воевал, в каких сражениях принял участие и под чьим командованием. Это интересно и познавательно. В досье каждого солдата — личные данные, наградные листы, информация о захоронении, если человек погиб в бою или умер от ран в госпиталях. Фронтовика можно найти по фамилии, имени и году рождения, а в расширенном поиске — по месту призыва или службы.

Отметим, что «Память народа» — один из самых современных и полных порталов, созданный Министерством обороны РФ.

– Три этих сайта составляют огромную базу данных, с которой удобно работать. Здесь можно реально найти важную информацию о фронтовиках. Нам, поисковикам, они очень сильно помогают в работе, — поделился командир поискового отряда «Русь» из Старицкого района Валерий Фрыгин. – Если еще 20 лет назад мы ездили в архив в Подольск, вручную искали списки, документы, то сегодня установить личность бойца, благодаря электронным базам, сайтам, стало гораздо проще.