Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

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Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии назначила президентские выборы в стране на 9 августа. Об этом сообщает госагентство «БелТА».
Отмечается, что за эту дату проголосовало большинство депутатов.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина предложила провести выборы в этот день.
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