Пугающая статистика: 66% заболевших коронавирусом жителей Нью-Йорка находились все время дома

Статистика пугающая, отметил Куомо. 66% людей составляют граждане на пенсии и временно не работающие люди. Неутешительные данные были получены после сбора информации со 113 больниц. Всего было проанализировано 1269 ответов.

18% заболевших находились в домах престарелых, 4% ‒ в реабилитационных центрах для людней в возрасте и инвалидов, 2% ‒ в пансионатах, а 1% ‒ в тюрьмах. Остальные доли приходятся на людей, которые подцепили инфекцию в других местах или у себя дома.

Губернатор ограничил работу общественного транспорта, чтобы убедиться, что эти люди не контактируют в нем между собой. Как и ожидалось, статистика осталась прежней. Почти все заболевшие – граждане в возрасте от 51 года.

Куомо акцентирует внимание на то, что послаблять карантинные меры нужно с умом. Если сейчас начать выходить из карантина, число инфицированных возрастет до такого количества, что больницы не смогут оказывать им помощь в силу отсутствия коек.