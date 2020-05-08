Как сделать перепланировку в квартире в 2020 году, чтобы не нарушить закон?

Перепланировка квартиры считается существенными изменениями в конструкции жилых помещений. Прежде, чем организовывать данные работы, необходимо получить официальные согласования во множестве госинстанций различного формата. В противном случае вы рискуете получить штраф, и вашу перепланировку с капитальным ремонтом в квартире могут признать незаконной.

Как сделать перепланировку в квартире по закону в 2020 году

Согласно новым требованиям при перепланировке, которые появились в этом году, их сразу два. Однако оба нововведения скорее облегчают данную процедуру для граждан, которые хотели бы внести такого рода изменения в своей жилплощади. К таким изменениям относят тот факт, что:

При согласовании перепланировки нет нужды предоставлять справки касательно принадлежности либо непринадлежности дома, где находится ваша квартира, к домам, которые считаются архитектурным памятником.

Выписку из ЕГРН не нужно предоставлять, если у вас зарегистрировано право собственности на данную квартиру. Данное изменение является сопутствующим к правилу на запрет проведение перепланировок в домах новой постройки до момента, пока не появится запись в Росреестре касательно права собственности на данное жилье.

При этом запрещено проводить нижеуказанные переустройства:

Разрушать общедомовые коммуникации или несущие конструкции;

Объединять балкон и кухню, где установлено газовую плиту, с жилыми помещениями в квартире;

Переносить санузел в зону. где находятся жилые комнаты на нижних этажах;

Выносить элементы центрального отопления в зону балкона;

Проводить работы, которые не позволяют в будущем нормально использовать квартиру по назначению.

При этом нет необходимости согласовывать проведение косметических ремонтов, смену отделки, замену обои на кафель, линолеум на паркет или замену встроенных элементов мебели.

Помимо этого, нет необходимости в подаче предварительной заявки в БТИ для произведения:

Обустройства проемов в межкомнатных перегородках.

Замены кухонной плиты.

Перемещения сантехники в пределах санузла.

Установки или разборки гипсокартонных перегородок.

Застекления балкона.

Монтажа кондиционеров, сплит-систем, спутниковых антенн.

Переустройства/ликвидации тамбурной зоны.

Данные изменения нужно регистрировать в БТИ однако уже после того, как вы их совершили.

Старые запреты в обновленном законе

Согласно обновленных правил, существуют определенного рода строгие запреты, которые также присутствовали в некоторых предыдущих редакциях. При проведении перепланировки непозволительно изменять общие системы коммуникации, которые распространяются по всему многоквартирному дому, а также разрушать несущие конструкции. Также запрещается проведение работ для расширения пространства, которые могут ущемить права прочих жильцов в вашем доме.

В случае, если у вас в квартире на кухне установлена газовая плита, вы не сможете провести перепланировку для создания кухни-гостиной. Помещение такого формата должно быть отделено от остальных при помощи стены с дверью либо раздвижными системами, которые должны очень плотно закрываться.

Также серьезным нарушением является попытка создать обширное пространство, объединяя лоджию или балкон с жилым помещением. На законодательном уровне работы такого формата считаются не перепланировкой, а реконструкцией, которая требует прочих уровней согласования и получения разрешений для такого строительства. Данные вопросы находятся в компетенции градостроительных органов, и регулируются законодательством, прописанном в Градостроительном кодексе нашей страны.

Важно понимать, что данные разрешения по изменению конфигураций в квартире должны быть подписаны всеми совершеннолетними собственниками жилого имущества. В случае, если с изменениями несогласен хотя бы один владелец, такие перепланировки признаются незаконными.

Необходимость проведения согласования

Согласно отечественному Жилому кодексу, перепланировка происходит при существенных изменениях конструкции квартиры либо прочего жилого помещения, которые фиксируются в кадастровых паспортах. Если по завершению капитального ремонта не было изменений в форме, прочности или прочих характеристиках стены, пола или потолка, то можно сразу же приступать к обустройству вашей квартиры.

В отдельных случаях не нужно проходить согласование в таких структурах, как Роспотребнадзор, СЭС и Пожарнадзор. К такого формата ситуациям относят нижеследующие:

при установке в комнате перегородки из гипсокартона, утеплителя в виде пенополистирола и иных некапитальных материалов;

при замене электрической, а также газовой старой плиты на новую;

при монтаже спутниковой тарелки, сплит-системы или телевизионной антенны;

при возведении или демонтаже квартирного тамбура.

Согласно закону Российской Федерации касательно переустройства или перепланировки квартиры, в статью 44 Жилого кодекса внесено ряд изменений. К примеру, при проведении общего собрания собственников квартир определяются лица, которые от имени владельцев жилого помещения должны предоставлять необходимые документы для согласования капремонта на определенных жилых площадях.