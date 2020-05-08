4 мая 2020 года состоялась репетиция парада Победы

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по всей планете, влияя на традиции и быт каждого народа. К сожалению, в этом году она существенно повлияет на один из наиболее любимых праздников всех россиян, а именно – на день Великой Победы. Особенно обидно, что в этом году юбилейная дата: семьдесят пять лет с дня, когда появился праздник «со слезами на глазах».

Тем не менее, в российской столице девятого мая ожидается появление в небе воздушного парада с использованием истребителей, штурмовиков, учебных и транспортных самолетов и боевых вертолетов, которые пролетят в воздушном пространстве российской столицы. Не так давно произошла репетиция авиации. которую можно посмотреть в интернет-пространстве.

Репетиция парада Победы 4 мая 2020 года

Во время репетиции над столицей пролетело более семидесяти единиц авиационной техники. Все аппараты репетировали воздушную часть парада на День Победы.

Над Москвой можно было заметить истребители МиГ-31К, которые могут производить транспортировку гиперзвуковых ракет, истребители пятого поколения Су-57, бомбардировщики Су-24 и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и Ми-35. Помимо этого, можно было наблюдать за тяжелыми военно-транспортными самолетами Ил-76, самолетами для проведения дальних разведывательных операций А-50 и стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Кроме этого, на параде присутствовали истребители Су-30, су-35 С и МиГ-29, а завершили эту репетицию штурмовиками Су-25.

В Параде Победы в Москве примут участие 75 вертолетов и самолетов

Согласно полученным данным, в параде в честь Дня Великой Победы будет участвовать семьдесят пять единиц авиационной техники. Данная цифра выбрана не случайно, ведь именно столько лет прошло со Дня, когда появился этот праздник.

Первыми откроют данный воздушный парад пять вертолетов, в составе которых один Ми-26 и четыре Ми-8. За ними будет еще пятнадцать вертолетов, по пять каждой модели, а именно Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

После них в небе можно будет наблюдать за стратегическим ракетоносцем Ту-160, который будут сопровождать четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. Далее над Москвой пролетит три единицы Ту-95МС, которые являются стратегическими бомбардировщиками. После этих аппаратов в небе покажется три самолета Ил-76, которые занимаются военной транспортировкой. Кроме них, также будет аппарат для проведения дальних радиолокационных дозорных операций А-50.

Помимо этого, начнется парад очереди запуска аппаратов, а именно четыре истребителя Миг-29, фронтовых бомбардировщика Су-24, истребителя МиГ-31К, и Су-57. После данных квартетов взлетит шесть единиц Су-25, которые должны окрасить небеса в цвет отечественного флага.

Хотелось бы напомнить, что парад будет проходить в десять часов утра по столичному времени, а перед запуском парада произойдет традиционная речь главы нашего государства.

Бессмертный полк 9 мая 2020 года, будет или нет

Ввиду пандемии коронавируса в этом году акцию «Бессмертный полк» будут проводить в онлайн-формате. Традиционно ее организуют в День Победы, девятого мая.

На сегодняшний день для проведения акции формируют единую базу данных, которая автоматически позволит сформировать видеоряд из фотографий участников Второй мировой войны, а также их родственников, которые держат символы данной акции. Для принятия участия необходимо лишь заполнять формы на сайте акции или в специально созданном мобильном приложении.

В День Победы данный видеоряд будут транслировать на более двухсот экранах по всей столице, а также на специально созданном интернет-портале данной акции.

Парад Победы в Минске 2020 во сколько

Касательно соседнего государства, в Минске планируют организацию вечернего парада, в котором будут принимать участие более трех тысяч человек. Данную информацию подтверждает в своих интервью глава профильного белорусского министерства Сергей Потапенко.

Традиционно, данный парад будет проходить Девятого мая, и посвящаться победе во Второй мировой войне.

«Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате – с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения – до 60 минут», – сказал Сергей Потапенко.

Завершением данного парада станет плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного оркестра. Задействовать планируют три тысячи военных и сто восемьдесят пять единиц техники. Также над белорусской столицей пролетит сорок два летательных аппарата. Помимо этого, планируется участие российских и китайских военных.

Из Москвы на парад Победы в Минск будут пробираться лесами

В Минске в этом году планируют стать центром праздника Дня Победы во Второй Мировой войне.

Белорусский лидер Александр Лукашенко публично приглашал глав других государств на празднование в Минск. Однако заявил, что даже если по причине пандемии они не приедут, на параде будет довольно много среднестатистических жителей других стран.

На текущий момент не было информации касательно того, что на парад в Беларусь приедут представители отечественного парламента, несмотря на то, что Лукашенко заявлял о прибытии отдельных российских депутатов и сенаторов на минский парад.

Некоторые издательства предполагают, что, скорее всего, могут быть некоторые частные визиты, но не поездки целой делегации нашего государства.

В то же время сообщается, что на сегодняшний день в Минск возможно прибыть лишь при помощи арендованного частного самолета или при пешем переходе границы.