Каждому россиянину предложили выплатить по 50 тыс. рублей, правда или нет

Российские чиновники могли бы выплачивать для каждого россиянина разовую выплату в сумме пятидесяти тысяч в национальной валюте по причине пандемии коронавирусной инфекции. Данное заявление сделал один из старших экспертов в Институте экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.
Каждому россиянину предложили выплатить по 50 тыс. рублей
По мнению экономиста, на фоне текущей ситуации власти вполне могли бы провести выплату такого формата для наших соотечественников.
«Средства найдутся», — поделился своей точкой зрения экономист.
Эксперт уверен, что для данной выплаты из бюджета достаточно выделить 7,25 триллионов в национальной валюте ,что равнозначно 95 миллиардам долларов США. Жаворонков отмечает, что данные денежные средства можно выделить из Фонда национального благосостояния, ведь золотовалютные резервы Российской Федерации оцениваются в 590 миллиардов долларов.
Максимальные выплаты предложили назначить всем безработным россиянам
В последнее время довольно много россиян начали обращаться к юристам с целью разъяснения выплачиваемых мер поддержки благосостояния наших соотечественников.
К примеру, недавно поступило предложение по выплате МРОТ для всех безработных россиян. Предложение такого рода поступило в Кабинет Министров от представителей Совета по правам человека при Президенте нашей страны.
По их мнению, граждане, которые и так не имеют работы, могли бы претендовать на такие выплаты при обращении в службу занятости. Также предложено правительству взять на контроль вопросы касательно обеспечения денежными средствами пенсионеров, которые продолжают вести трудовую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, однако по причине пандемии коронавируса не могут продолжать вести свою деятельность.
Представители СПЧ отметили, что большинство россиян, которые обращаются для получения финансовой помощи, занимаются воспитанием детей, и зачастую это многодетные семьи. Помимо этого, часто за помощью обращаются наши соотечественники, у которых нет официального трудоустройства.
В прошлом месяце руководство Кабинета министров выдало распоряжение о назначении выплаты МРОТ для безработных, которые стали на учет в службе занятости после первого марта. При этом родители детей, возраст которых менее восемнадцати лет, могут получить выплату в размере трех тысяч рублей на каждого такого ребенка.
Каждому третьему нечем платить по кредитам. Россияне лишились работы и доходов
Практически треть заемщиков по всей стране отказываются оплачивать кредиты по причине потери работы, еще сорок процентов заявляют о резком снижении своих доходов. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщают, что продолжение режима самоизоляции и нерабочих дней нанесло серьезный удар по платежеспособному населению нашей страны. В результате этой ситуации банковский сектор может потерять активы на сумму в одиннадцать с половиной триллионов рублей.
Потеря работы и доходов
- Согласно данным Центробанка на 24 апреля, 1 млн заемщиков обратились в банки с просьбой предоставить отсрочки или послабления по взятым кредитам. Рассмотрено было чуть больше 800 тыс. заявок. Реструктуризации добились 54,9% клиентов, а кредитных каникул – 55% от числа заявителей. Отсрочку по кредитам получили 170,1 тыс. россиян, что составляет всего 17%.
- По прогнозу агентства Moody’s, 20% кредитов, выданных российскими банками, могут стать проблемными из-за карантина. Это 11,5 трлн руб. по состоянию на 1 марта. По подсчетам Центробанка, 19 трлн руб. банки выдали уязвимым к кризису заемщикам – физическим лицам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших отраслей.
- Банки предлагают заемщикам три типа поддержки: кредитные каникулы (106-ФЗ от 3 апреля), которые дают отсрочку в случае потери работы или сокращения дохода на 30%, но при определенной сумме кредита; ипотечные каникулы (76-ФЗ от августа 2019 года), которым могут воспользоваться ипотечные заемщики с суммой кредита не выше 15 млн руб.; собственные программы банков – отсрочка и реструктуризация.
- По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в апреле на 10% выросла доля тех, кто отказывается платить по кредитам из-за финансовых трудностей. Если в апреле прошлого года только 18% отказников объясняли трудности потерей работы, то в апреле 2020 года их уже 30%.
- В Сбербанке подтверждают: потеря работы или сокращение дохода становятся причиной отказа внести платеж по кредиту. Клиенты ВТБ допускали просрочки по выплатам, также ссылаясь на пандемию коронавируса и ее последствия. От 20 до 50% должников заявили о потере работы или ее отсутствия в режиме самоизоляции. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка назвал пандемию причиной просрочки или невозможности внести очередной платеж. В «Ренессанс Кредите» отметили рост заявлений о невозможности погасить долг на 17% по сравнению с февралем и мартом.