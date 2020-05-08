Каждому россиянину предложили выплатить по 50 тыс. рублей, правда или нет

Российские чиновники могли бы выплачивать для каждого россиянина разовую выплату в сумме пятидесяти тысяч в национальной валюте по причине пандемии коронавирусной инфекции. Данное заявление сделал один из старших экспертов в Институте экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

Каждому россиянину предложили выплатить по 50 тыс. рублей

По мнению экономиста, на фоне текущей ситуации власти вполне могли бы провести выплату такого формата для наших соотечественников.

«Средства найдутся», — поделился своей точкой зрения экономист.

Эксперт уверен, что для данной выплаты из бюджета достаточно выделить 7,25 триллионов в национальной валюте ,что равнозначно 95 миллиардам долларов США. Жаворонков отмечает, что данные денежные средства можно выделить из Фонда национального благосостояния, ведь золотовалютные резервы Российской Федерации оцениваются в 590 миллиардов долларов.

Максимальные выплаты предложили назначить всем безработным россиянам

В последнее время довольно много россиян начали обращаться к юристам с целью разъяснения выплачиваемых мер поддержки благосостояния наших соотечественников.

К примеру, недавно поступило предложение по выплате МРОТ для всех безработных россиян. Предложение такого рода поступило в Кабинет Министров от представителей Совета по правам человека при Президенте нашей страны.

По их мнению, граждане, которые и так не имеют работы, могли бы претендовать на такие выплаты при обращении в службу занятости. Также предложено правительству взять на контроль вопросы касательно обеспечения денежными средствами пенсионеров, которые продолжают вести трудовую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, однако по причине пандемии коронавируса не могут продолжать вести свою деятельность.

Представители СПЧ отметили, что большинство россиян, которые обращаются для получения финансовой помощи, занимаются воспитанием детей, и зачастую это многодетные семьи. Помимо этого, часто за помощью обращаются наши соотечественники, у которых нет официального трудоустройства.

В прошлом месяце руководство Кабинета министров выдало распоряжение о назначении выплаты МРОТ для безработных, которые стали на учет в службе занятости после первого марта. При этом родители детей, возраст которых менее восемнадцати лет, могут получить выплату в размере трех тысяч рублей на каждого такого ребенка.

Каждому третьему нечем платить по кредитам. Россияне лишились работы и доходов

Практически треть заемщиков по всей стране отказываются оплачивать кредиты по причине потери работы, еще сорок процентов заявляют о резком снижении своих доходов. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщают, что продолжение режима самоизоляции и нерабочих дней нанесло серьезный удар по платежеспособному населению нашей страны. В результате этой ситуации банковский сектор может потерять активы на сумму в одиннадцать с половиной триллионов рублей.

Потеря работы и доходов