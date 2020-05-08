Как снять деньги с расчетного счета ООО: основания, способы и порядок

Зачастую можно услышать вопрос по поводу того, как снять деньги с расчетного счета ооо, притом легально. Перед тем, как ответить на этот вопрос отметим, что по действующему закону, все денежные средства, находящиесяна расчетных счетах юридического лица, принадлежат не физическим лицам, а самому предприятию. Взять и так просто снять наличные средства с расчетного счета для своих целей учредителю не получится. Вывести их можно только в качестве чистой распределенной прибыли.

По закону, обналичитьденежные средства со счета расчетного ООО можно на:

— Выплату заработной платы.

— Пособия социальные.

-Выплату учредителям их прибыли.

— Средства заемные.

-Хозяйственные и представительские нужды, командировочные.

-Расходы управленческие.

Кроме того, следует иметь документальное основание для обналичивание денег для всех этих вариантов, для того, чтобы избежать проблем с налоговыми структурами.

— Вывод денег на зарплату. Со счета расчетного ООО есть возможность вывести деньги наличкой на заработную плату, либо вывести их на карту обычную физического лица. Для этого директору требуется заполнить чек банковский и отдать его операционисту, который после проверки его выдаст наличные деньги в кассе. Заметим, что с зарплаты еще удерживается налог в размере 13 процентов, социальные и страховые взносы.

— Выплата дивидендов. в уставе компании должно быть обязательно прописано, насколько часто учредитель способен снимать прибыль чистую. При отсутствии прибыли начисление дивидендов невозможно. Обычно дивиденды выплачиваются максимум один раз в квартал, причем за минусом13 процентов НДФЛ. При наличии нескольких учредителей, дивиденды распределяют в пропорциональной зависимости долям капитала уставного.

— Снятие денег по договору займа. Учредитель вправе взять определенный займ в своей компании. Следует оформить для этого договор и написать в нем о наличии или отсутствии процентов.

— Выдача под отчет. Можно вывести денежные средства под отчет сотрудникам, например, на хозяйственные и представительские нужды, на командировочные. Они довольно быстро обналичиваются посредством книжки чековой. но здесь потребуется отчет о расходах произведенных.