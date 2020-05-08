Высказаны опасения о том, что Бабкина не сможет вернуться на сцену

Певица Надежда Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от COVID-19. Об этом заявил кардиолог Владимир Хорошев. Таким образом он высказал опасения по поводу дальнейшей ситуации со здоровьем исполнительницы.Состояние Бабкиной на 8 мая 2020: новости о здоровьеВоенный врач, кардиолог Владимир Хорошев рассказал о своих опасениях по поводу дальнейшей карьеры Надежды Бабкиной на сцене.Напомним, Надежда Бабкина более месяца боролась с двусторонней пневмонией. На протяжении всего этого времени артистку поддерживали родные и близкие, а также звездные коллеги по шоу-бизнесу. По словам эксперта, Бабкина, по всей видимости, обладает сильной иммунной системой и «ей повезло» в том, что она подхватила малое количество вируса. При этом врач сообщил, что 70-летней артистке повезло как с безграничным талантом, так и с выздоровлением от двусторонней пневмонии.

Военный кардиолог отметил, что не уверен в успешности дальнейшей музыкальной карьеры Надежды Бабкиной. Врач отмечает, что 70-летняя артистка находится в зоне риска и, переболев пневмонией, может заразиться вирусом еще раз. «Спасти» карьеру Бабкиной может создание вакцины.Напомним, о сомнениях в продолжении музыкальной карьеры рассказывала и врач Екатерина Осипенко. Она отметила, что после трубки в горле на ИВЛ 70-летняя Надежда Бабкина рискует потерять голос.