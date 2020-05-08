Карантин в России могут продлить до конца весны

Буквально накануне мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал указ о продлении ограничительных мер до 31 мая. Ряд регионов последует его примеру. Майские праздники с бурным всплеском новых зараженных показал, что россияне не дисциплинированны.Карантин в России продлили до 31 мая: так или нетГлава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основную причину продления карантина — это недисциплинированность россиян, которые в майские праздники отказываются сидеть дома, что приводит к росту заболеваемости коронавирусом. Смягчение ограничительных мер станет возможным только тогда, когда прирост новых зараженных в сутки начнёт снижаться. Пока же мы бьём антирекорды.

Россияне не слушают рекомендаций и нарушают самоизоляцию в майские каникулы.Роспотребнадзор «порадовал» заявлением, что карантин в России может быть ужесточен и продлен до июня.Причиной этого глава Роспотребнадзора Анна Попова называет недисциплинированность россиян, которые в майские праздники отказываются сидеть дома, что приводит к росту заболеваемости COVID-19. Смягчение ограничений возможно только в том случае, если число новых носителей коронавируса будет каждые сутки становиться меньше. Пока же напротив, каждые 24 часа становятся все новым рекордом.Напомним, на 7 мая за сутки в России было выявлено 11 231 зараженных, за время пандемии 177 160 случаев коронавирусной инфекции.