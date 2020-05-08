ЕГЭ в 2020 году с большой долей вероятности перенесут

Замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов прокомментировал ситуацию с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Он заявил, что если перевести ЕГЭ в дистанционный формат, то ученики из разных регионов окажутся в неравном положении.ЕГЭ в 2020 году перенесутОптимальным вариантом Чернышов считает перенос экзамена на самый поздний срок из возможных — на начало или середину августа.

«И потом быстро провести приемную кампанию», — сказал он.Со своей инициативой Чернышов обращался в Минпросвещения еще в начале апреля.В среду, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора.Ранее сообщалось о том, что ЕГЭ в 2020 году могут сдвинуть ещё сильнее из-за пандемии коронавируса. До этого речь шла про июнь, теперь же источник в правительстве заявил о середине июля или даже начале августа. Но из-за этого может сдвинуться и начало учебного года в вузах. Его могут отложить на начало октября.