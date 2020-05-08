В правительстве рассказали о самочувствии Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в настоящее время продолжает лечиться в одной из государственных больниц, говорится на сайте кабмина. Состояние председателя правительства позволяет ему проводить онлайн-совещания.Состояние здоровья Михаила Мишустина сегодня, 08.05.2020Одна из таких видеоконференций состоялась 7 мая. На совещании, участие в котором приняли первый заместитель премьера Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Мишустин поднял экономические вопросы. Мишустин обсудил с коллегами тему поддержки россиян в условиях пандемии: в частности, меры, которые будут предприняты для восстановления «нормального ритма экономики» после отмены карантинных мер.

30 апреля Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Глава кабмина был госпитализирован, однако оставался на связи с правительством. Исполняющим обязанности главы кабинета министров был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.Позднее стало известно, что COVID-19 также обнаружен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.В среду сообщалось, что коронавирус выявлен и у министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева. Болезнь у главы ведомства протекает в легкой форме. По этой причине она решила изолироваться дома, а о госпитализации речи пока не идет, сообщила ее представитель.