8 мая отмечается церковный праздник

Народный праздник Марк Ключник отмечается 8 мая 2020 года (по старому стилю – 25 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти апостола от 70-ти Марка Александрийского, Евангелиста, епископа.Какой сегодня церковный праздник, 8 мая 2020День апостола от семидесяти – Марка, который известен также как верный друг в путешествиях святых Павла и Варнавы. Народное же прозвание – Ключник — связано с легендой о том, что Марк хранит у себя ключи от небес и может низвергнуть с них на землю дожди.Вот и молились в его день о благодатной влаге, что не даст земле мучиться от жажды, а то и просто кликали дождик: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».

Ясная погода этого дня предвещала добрый урожай яровых культур, но еще лучше было, если на май приходилось три дождя, да таких – чтобы не просто намочило, а промочило насквозь все! Тогда ждали, что уродится хлебов вперед на три года. Если же на небе не было ни облачка, то в шутку говаривали: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко». Начинали и посев гречихи: «На святого Марка сеется татарка».Пернатые этим днем также не оставались без внимания. Теперь ждали их возвращения не поодиночке, а целыми стаями, и, если случалось утром их застать на конопляном поле, значит, об урожае этой культуры не приходилось беспокоиться. А значит, можно подкормить не только домашних, но прочих птиц, раскидывая во дворе конопляное семя.А чижей – отлавливали, очень уж красиво они пели.