Появились свежие данные о состоянии здоровья Заворотнюк

Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком мозга, улучшилось. Звезда продолжает проходить активное лечение. Врачи при этом предпочитают не давать журналистам комментарии.Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 08.05.2020Несколько месяцев не было подробной информации о текущем состоянии Анастасии Заворотнюк. Осенью сообщалось, что врачи давали актрисе неутешительные прогнозы, а уже в конце зимы семья Заворотнюк объявила, что надежда на выздоровление артистки есть. Теперь же в СМИ появилась свежая информация о состоянии здоровья звезды.Согласно самым последним новостям, состояние артистки улучшилось. Врачи смогли возобновить лечение, а также появилась возможность вывозить актрису к другому врачу. Ранее это было невозможно из-за плохого состояния Заворотнюк. С артисткой постоянно находится ее супруг фигурист Петр Чернышев.Как себя чувствует Заворотнюк: новости от 8 маяОтметим, что 3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила свой 49-ый день рождения. В этот день, предположительно сама артистка впервые за последние полгода вышла на связь с подписчиками. Под поздравительными комментариями появились ответы от официального аккаунта артистки.

Кроме того, в аккаунте поддержки Анастасии Заворотнюк, ведением которого занимаются ее родственники, тоже появились ответы на сообщения поклонников.Напомним, что более полугода назад стало известно об экстренной госпитализации звезды театра и кино Анастасии Заворотнюк в больницу с онкологией. Артистке диагностировали рак мозга. Оказалось, что на момент госпитализации Заворотнюк уже боролась с заболеванием уже несколько месяцев, однако лечение не дало результатов. Вскоре случай звезды назвали неоперабельным. Несмотря на это артистка была прооперирована.Свежие новости об Анастасии ЗаворотнюкОтмечается, что вместе с Заворотнюк в клинике живет ее супруг – фигурист Петр Чернышев, который поддерживает актрису во время лечения.Напомним, в сентябре прошлого года появились первые сообщения об экстренной госпитализации артистки из-за предполагаемого рака головного мозга.Накануне 2020 года Анастасия Заворотнюк выразила благодарность россиянам, поддержавшим ее после известия о болезни.