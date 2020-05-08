108 квартир и 49 домов. Стало известно, какие доходы получили депутаты АКЗС в 2019 году

Опубликованные сведения депутатов АКЗС об их доходах, расходах и имуществе за 2019 год не принесли больших сюрпризов. Как и раньше, больше всего доходов получили те, кто занимаются бизнесом или руководят крупными предприятиями. Хотя для части из них прошедший год был намного менее успешным.

Парламентский центр в Барнауле.

Анна Зайкова

Лидеры и аутсайдеры списка

Большинство депутатов АКЗС, судя по данным их деклараций, люди обеспеченные. И за 2019 год список миллионеров увеличился.

41 из 68 народных избранников получили доход больше 1 млн, годом раньше таковых было 31 (сумма указана без вычета налога на доходы). Доход восьми из депутатов превысил 10 млн.

На первом месте, как и в предыдущие годы, единоросс (в прошлом представлявший «Справедливую Россию») и бизнесмен Дмитрий Аганов — его годовой доход оказался в 98 раз больше, чем у самого бедного депутата и его коллеги по фракции юриста Сергея Лямина (386,5 тыс. рублей).

Для большинства депутатов из числа самых состоятельных 2019 год оказался более успешным, чем предыдущий. Но № 1 в списке получил меньше на 70 млн. рублей.

Дмитрий Аганов.

фракция «Единая Россия»

Депутаты АКЗС с доходом более 10 млн (2019 год)

Дмитрий Аганов — 37,8 млн (за 2018 год — 109 млн),

Алексей Найден — 20,3 млн (8 млн),

Николай Бушков — 18 млн (12,2 млн),

Алексей Кривенко — 14 млн (12,15 млн),

Юрий Матвейко — 13 млн (7 млн),

Анатолий Вытоптов — 12,6 млн (7,2 млн),

Сергей Приб — 11,6 млн (12,4 млн),

Юрий Кайро — 10,9 млн (8,6 млн).

При этом из списка состоятельных выбыли руководитель животноводческого предприятия и конезаводчик Александр Демин — его годовой доход составил всего 724 тыс. рублей (годом раньше 22 млн), а также золотопромышленник Валерий Гуминский, сложивший полномочия.

Александр Демин

Дмитрий Черских

Под «доходом» понимаются любые денежные поступления в наличной или безналичной форме, имевшие место в отчетном периоде. Полученные доходы указываются без вычета налога на доходы физических лиц.

Самая популярная недвижимость

Самый популярный объект недвижимости у народных избранников — жилье. У 68 депутатов АКЗС в собственности в общей сложности 108 квартир и 49 жилых домов (мы сюда не включили недвижимость в пользовании).

Больше всего жилья (в штуках) у руководителя крупного сельхозпредприятия в Косихинском районе Александра Траутвейна — у него 10 жилых домов площадью от 25 до 82 кв. метра и шесть квартир от 30 до 138 кв. метров. Годовой доход Траутвейна за 2019 год — 831 тыс. рублей.

Александр Траутвейн.

фракция «Единая Россия»

Еще один аграрий, руководитель сельхозпредприятия «Колос» Сергей Бенслер имеет в собственности три жилых дома (136,9, 39,5 и 82 кв. метра) и три квартиры (53, 87 и 98 кв метра).

Впрочем, Бенслер скорее крупный землевладелец — у него 220 участков разной площади (индивидуальная и обще-долевая собственность).

А вот без своих квартир остаются только двое — справоросс Василий Железовский и единоросс Игорь Панарина. Их жилье обозначено так: «в пользовании».

Наименее же популярный вид недвижимости — погреба: об их наличии сообщили только двое — единоросс Александр Лазарев и депутат от партии Жириновского Ирина Шудра.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.

Анна Зайкова

Лидеры фракций в финансовом разрезе

В АКЗС, напоминаем, четыре фракции, члены которой придерживаются определенных политических установок. Судя по декларациям, руководят ими тоже самые финансово успешные депутаты.

Сергей Приб, фракция «Единая Россия», получил в 2019 году 11,6 млн рублей, супруга 565 тыс. В семье Приба четыре участка, дом (215,7 кв. метра), две квартиры (66 и 43 кв. метра), нежилые строение и помещение. В его декларации указаны два автомобиля Lexus ES 350 и Toyota Highlander и грузовик Toyota Hilux. Из движимого имущества у него также самодельный прицеп и снегоболотоход.

Сергей Приб, гендиректор «Алтайкрайэнерго».

Анна Зайкова

Александр Молотов, «Справедливая Россия». Доход — около 3 млн рублей, супруги — 15 тыс. В собственности у семьи участок, дом на 400 квадратов, три квартиры (85, 56 и 39 кв. метра) и три автомобиля Nissan Qashqai, Volkswagen Touareg и Toyota Camry.

Мария Прусакова, КПРФ. Доход 807 тыс рублей. В собственности квартира 93 кв метров и автомобиль Nissan Juke.

Владимир Семенов, ЛДПР. Доход 0 5,56 млн, супруги — 9 тыс. У него три земельных участка, дом (193 кв. метра), три квартиры (53, 40 и 459 кв. метра) и нежилое помещение (435 кв м). Автомобиль Volkswagen Teramont, прицеп, мотолодка и снегоход.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.

Анна Зайкова

Зачем нужна публикация деклараций

Публикации деклараций чиновников и депутатов всех уровней относится к числу антикоррупционных мер. Предполагается, что надзорные органы, избиратели, общественники, изучая декларации, будут контролировать, соответствуют ли доходы депутата расходам. И смогут поймать за руку того, у кого есть явное несоответствие. Правда, случаев, чтобы это произошло с депутатами АКЗС, пока не было.

Кроме того, надзорные органы проверяют источники доходов. В той части деклараций, которая представлена для широкого обозрения, источники не конкретизируются.

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