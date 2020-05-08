На Алтае вернул главе района кресло руководителя после депутатского переворота

7 мая в Онгудайском районном суде прошло заседание по иску главы муниципалитета Андрея Мунатова к местным депутатам, которые ранее большинством голосов приняли решение о его отставке. Как пишет портал «Новости Алтая», судье не потребовалось много времени, чтобы разобраться в деле. Решение народных избранников было признано незаконным, но у них еще есть время, чтобы добиться своего в апелляционной инстанции.

В карточке дела на сайте Онгудайского районного суда информация на момент подготовки материала не обновилась. В приемной суда корреспонденту ИА «Банкфакс» также отказались сообщать какую-либо информацию, объяснив, что не будут комментировать это слушание. Между тем, по данным «Новостей Алтая», вердикт уже был вынесен. Рассмотрев пакет приобщенных к делу документов, выслушав доводы глав сельских поселений и отдельных депутатов района, судья Евгений Иркитов огласил решение об удовлетворении иска Андрея Мунатова. У представительного органа есть 10 дней, чтобы направить апелляционную жалобу.

Стоит отметить, что ранее протест на решение депутатов внес прокурор, который также посчитал незаконным удаление Мунатова в отставку в результате действий народных избранников. При этом райсобрание уже дважды саботировало рассмотрение документа из надзорного органа, не собирая кворум на внеочередных заседаниях.

Сам Андрей Мунатов ранее утверждал, что сессия, на которой его отправили в отставку, прошла с существенными нарушениями федерального законодательства: уведомление о ее проведении и проект решения были переданы ему не заблаговременно, а якобы только перед началом заседания. К тому же глава настаивает, что, в соответствии с законодательством, решение депутаты должны были принимать с учетом мнения главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Собственно претензии депутатов к своей работе на посту главы района Мунатов отвергает, а проблемы муниципалитета списывает на своих предшественников.

Также упомянем, что Олег Хорохордин ранее фактически обозначил свою поддержку главе района, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных «переворотов». Впрочем, его оценка ситуации оказалась не слишком резкой.

Напомним, что ранее руководители сельсоветов Онгудайского района направляли Хорохордину ряд обращений, в которых просили вмешаться в ситуацию и жаловались на неудовлетворительную, по их словам, работу Мунатова. В частности, их не устраивало, что тот якобы не взаимодействовал с главами сельских поселений, отказывая им в финансовой помощи по ряду вопросов. Обращения действительно поступали в правительство региона, подтвердили ИА «Банкфакс», однако с их рассмотрением чиновники не торопились, поскольку все их внимание было приковано к проблемам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.