Сеть люкс-универмагов Neiman Marcus объявила о банкротстве

Американская торговая группа Neiman Marcus, владеющая крупной сетью универмагов, объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей возможность провести реорганизацию деятельности на основании главы 11 закона о банкротстве США. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте группы.

«Neiman Marcus Group LTD LLC сегодня объявила о достижении с большинством своих кредиторов соглашения о финансовой реструктуризации, значительном сокращении долгового бремени, снижении уровня дивидендов и оказании поддержки на время пандемии COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] и не только», – говорится в сообщении.

Группа оценила свою задолженность в почти $4 млрд. Neiman Marcus уже удалось получить от кредиторов $675 млн, чтобы удержаться на плаву, а также заручиться их обещанием выделить еще $750 млн.

Группа рассчитывает завершить процедуру реструктуризации и выйти из состояния банкротства «ранней осенью 2020 года». Приостановка работы всех 43 универмагов Neiman Marcus, которая также владеет магазинами Bergdorf Goodman и Last Call, продлено до 31 мая.

Ранее о банкротстве объявили сети универмагов Lord & Taylor и магазинов одежды J.C.Penney.